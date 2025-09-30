ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು (ಎಐ) ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರು ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಾನವೀಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಐ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸೆ.30 : ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರು ಮಾನವೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಹಾಗೂ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಹುದ್ದೆಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಹಣಕಾಸು ವಲಯದವರು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂತಾದ ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ವಲಯಗಳತ್ತ ವೃತ್ತಿಪರರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಾನವೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಹಾಗೂ ಆಳವಾದ ಒಳನೋಟ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವೃತ್ತಿಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಂಪನಿಗಳು ಸಹ ಎಐ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಡೆಸಿದ ವರ್ಕ್ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇ.62ರಷ್ಟು ಭಾರತೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರು ಎಐ ಕೆಲಸದ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಶೇ.59ರಷ್ಟು ಜನರು ಎಐ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮ, ಹೆಚ್ಆರ್, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಐ ಕೆಲಸದ ಕೌಶಲ್ಯವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಕರಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಎಡಿಟರ್ ನಿರಜಿತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ “ಎಐ ಯಾರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿರುವವರು ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು – ತಕ್ಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದು, ಎರಡು – ಆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಪುರಾವೆ ತೋರಿಸುವುದು, ಮೂರು – ಎಐಯನ್ನು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಹುದ್ದೆ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲು ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳತ್ತ ಸಾಗಬೇಕು. ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಅಥವಾ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪುರಾವೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನೇಮಕಾತಿದಾರರು ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನಾ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಐಯನ್ನು ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅರ್ಜಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಹಾಗೂ ಸಂದರ್ಶನ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಾನವೀಯ ನಿರ್ಧಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಎಐ ಶಕ್ತಿಯ ಸಮನ್ವಯವು ಭಾರತದ ಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ವೃತ್ತಿಪರರು ಬೆಳೆಯಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ನ ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಜಾಬ್ ಸರ್ಚ್ ಫೀಚರ್ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರರು ತಮ್ಮ ಬಯಕೆಯ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದರೆ, ಎಐ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು, ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ವಲಯದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ, ಎಐ ಸಕ್ರಿಯ ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಹೊಂದಿದ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ.ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಮತ್ತು ಎಐ-ಚಾಲಿತ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
1. ಜಾಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬಳಸಿ
ಬಹಳ ಸಲ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಸರಿಹೊಂದದ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಓದಲು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ ನ ಜಾಬ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫೀಚರ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಂದುವ ಉದ್ಯೋಗ ಹೌದೇ ಅಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
2. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಕೀವರ್ಡ್ ಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮುಖ್ಯ
ಹೊಸ ಎಐ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಸರಳ ವಾಕ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಬಹುದು. ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ ನ ಎಐ-ಚಾಲಿತ ಜಾಬ್ ಸರ್ಚ್ ಸಹಜ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ವಿವರಿಸುವಂತೆ ನೀವು ಬಯಸುವ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದು ನೀವು ಬಯಸುವ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
3. ನಿಮ್ಮ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಲಿ, ಆದರೆ ಕೇವಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬೇಡಿ
ಎಐ-ಚಾಲಿತ ಜಾಬ್ ಸರ್ಚ್ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನೀವು ಈ ಹಿಂದೆ ಯೋಚಿಸಿರದೇ ಇದ್ದ ಹುದ್ದೆಯೂ ಇರಬಹುದು. ನೀವು ಯೋಚಿಸದಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೂ ಮನಸ್ಸು ತೆರೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನೂ ಕಲಿಯಿರಿ.
4. ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಸರಿಯಾದ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದಿಲ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಂತೆ, ಪ್ರತಿ ಹುದ್ದೆಯೂ ಅನನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಏಕೆ ಸೂಕ್ತ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಪ್ರತೀ ಉದ್ಯೋಗ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿ.
5. ಘೋಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಗಳ ಕುರಿತು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಕಾಣುವ ಬಹುಪಾಲು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ನಿಜವಲ್ಲ ಎಂಬ ಗ್ರಹಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ನಿಜವಾದ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ. ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ ನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಫೀಚರ್ ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಿ.
ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು, ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ತನ್ನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರಮುಖ ಎಐ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಎಐ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.