ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ 3 ದೊಡ್ಡ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ
3 rajayoga make on october month these zodiac sign luck shine ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಶಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಸೇರಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರುಚಕ್ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗ ಕೂಡ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ರಾಜಯೋಗ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ ಇದು ಮಾನವ ಜೀವನ, ದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಸೇರಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಲ ರಾಜಯೋಗ, ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ರುಚಕ್ ಯೋಗವು ಈ ತಿಂಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಜನರ ಅದೃಷ್ಟ ಬೆಳಗಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ 7 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ, ಆದರೆ ರುಚಕ್ ರಾಜಯೋಗವು 12 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಕುಟುಂಬ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಂಟಿ ಜನರು ಮದುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಧನ ಭಾವದ ಮೇಲೆ ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಏಳನೇ ಭಾವದ ಮೇಲೆ ರುಚಕ್ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಕಾಕತಾಳೀಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿವಾಹಿತರ ಜೀವನ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿಯು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಪ್ರಕಾರ, ರುಚಕ್ ರಾಜಯೋಗವು ಲಗ್ನಭಾವದಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ, ಆದರೆ ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗವು ಅಷ್ಟಮಭಾವದಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಅಥವಾ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೋಚಿಸಿದ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ.