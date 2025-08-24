ಗೋವಿಂದಾ-ಸುನೀತಾ ಆಹುಜಾ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಸುದ್ದಿಗಳು ಜೋರಾಗಿವೆ. ಗೋವಿಂದಾ ಪತ್ನಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಆಪ್ತರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ದಂಪತಿಗಳ ಮಗಳು ಟೀನಾ ಆಹುಜಾ ಅವರ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಗೋವಿಂದಾ-ಸುನೀತಾ ವಿಚ್ಛೇದನ: ಗೋವಿಂದಾ ಪತ್ನಿ ಸುನೀತಾ ಆಹುಜಾ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ಈ ಬಾಲಿವುಡ್ ಜೋಡಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ದಂಪತಿಗಳು ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಇಬ್ಬರ ಮಗಳು ಟೀನಾ ಆಹುಜಾ ಅವರ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಟೀನಾ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವದಂತಿಗಳು ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಸುಂದರ ಕುಟುಂಬ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಕ್ಕೆ ತಾವು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಸುದ್ದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಟೀನಾ ಆಹುಜಾ ಈ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಇವೆಲ್ಲಾ ವದಂತಿಗಳು. ನಾನು ಈ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ತಾವು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ನನಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕುಟುಂಬ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದೃಷ್ಟವಂತೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಶುಭಚಿಂತಕರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಳಜಿ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞಳಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಟೀನಾ ಈಗ ದೇಶದಲ್ಲಿಲ್ಲ.
ಮ್ಯಾನೇಜರ್-ವಕೀಲರು ವಿಚ್ಛೇದನದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ
ಹಲವಾರು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುನೀತಾ ಆಹುಜಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 2024 ರಂದು ಬಾಂದ್ರಾ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಗೋವಿಂದಾ ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶಶಿ ಸಿನ್ಹಾ ಇದು ಹಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಇದು 6-7 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದ ಹಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಸುನೀತಾ ಆರು-ಏಳು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು, ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು-ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿದೆ, ಅದರ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಸುನೀತಾ ಈಗ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿನ್ಹಾ ಹೇಳಿದರು. ಗೋವಿಂದಾ ಅವರ ವಕೀಲ ಲಲಿತ್ ಬಿಂದಾಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗೋವಿಂದಾ ಅಥವಾ ಸುನೀತಾ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.