ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಬೆಡಗಿಯರು ತಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಬರುತ್ತಿದ್ದವರೂ ಇವರೇ. ಏನಿವರ ಚೆಲುವು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯದ ರಹಸ್ಯ?
ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಬೆಡಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಚೆಲುವು, ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮದ ಮೈಬಣ್ಣ ಇತ್ಯಾದಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ನರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಕಾಣುವ ದೇಹಗಳಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯ. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲು ಭಾರಿ ಡಯಟ್ಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಜಿಮ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಜರಿಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಸರಿಯಾದ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರೊಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕರು ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ನರನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೃತಕತೆಯ ಸ್ಪರ್ಶವಿಲ್ಲದೆ ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ದೇಹವು ಟೋನ್ ಆದರೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅವರ ಶಕ್ತಿಯು ನೈಸರ್ಗಿಕ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ನಮಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ?
ಇದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಜಿಮ್ ರೂಢಿ ಅಥವಾ ಡಯಟ್ಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವಲ್ಲ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಆಹಾರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ಫುಟ್ಬಾಲ್, ನಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಾಂಗಣ ಜೀವನ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಜನರನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಇವರ ಆಹಾರ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಬೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧ. ಆಹಾರ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಚಂದದ ದೇಹಾಕಾರ ಏಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಎಲ್ಲೆಡೆ ವಾಕಿಂಗ್ ವಾಕಿಂಗ್
ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಜಿಮ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಲಾಕ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಜನ ಹೆಚ್ಚು ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತೆರೆದ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ನೀವಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಚಲನೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಜೀವನದ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕು. 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ 44 ಪ್ರತಿಶತ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ನರು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು.
ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ, ಬೀನ್ಸ್, ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಊಟಗಳು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಭಾರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಆದರೆ ತಾಜಾ ಆಹಾರದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಇದೆ. ಈ ಸಮತೋಲನ ತೂಕವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಜನ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವಿಪರೀತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಹ ದೇಹವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಕಡಲತೀರದ ಜೀವನ
ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಡಲತೀರದ ಜೀವನವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಜನರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಈಜುಡುಗೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಈಜುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ಮಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ʼಪರಿಪೂರ್ಣʼ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಬದಲು, ದೇಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಕಾರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಸೌಂದರ್ಯದ ಆದರ್ಶ
ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಯವೇ ಆದರ್ಶವಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನ ಇತರೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೆಳ್ಳಗೆ ಇರುವುದನ್ನು ಹೊಗಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಆಕಾರದ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯವಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಕ್ರಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಲಿಮ್ ಸೊಂಟ ಇವರಿಗೆ ಓಕೆ. ಅತಿಯಾದ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೋಹವಿಲ್ಲ.
ಹೀಗೆ ದೈನಂದಿನ ವಾಕಿಂಗ್, ಸ್ಥಿರ ಆಹಾರ, ತೆರೆದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ದೇಹಗಳು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ನಾವು ಇದರಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಯಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ನಡೆಯಿರಿ. ಸರಳ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ. ವಿಪರೀತಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಿ ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ದೇಹವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.