ಇವೆರಡು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಬಳಸೋ ಬ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್; ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ನೋಡಿ!
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮೇಕಪ್ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಜವಾಗೇ ನಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಬಳಸೋ ಕೇವಲ ಎರಡು ಬ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುವು ಗೊತ್ತಾ?
ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ
ಟಾಲಿವುಡ್, ಕಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಮೇಕಪ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೇಕಪ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಬಳಸುವ ಎರಡು ಮೇಕಪ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುವು ಗೊತ್ತಾ?
ಮೇಕಪ್ ಇಷ್ಟಪಡದ ನಟಿ
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಷ್ಟೇ ಮೇಕಪ್ನಲ್ಲೂ ಸಹಜ. ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಮುಖ ತೊಳೆದುಕೊಂಡೇ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯ ಗಾರ್ಗಿ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ ಪರ್ವಂ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಐಲೈನರ್ ಮತ್ತು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಐಲೈನರ್ ಮತ್ತು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಇರುತ್ತವಂತೆ. ಬ್ಯೂಟಿ ಕ್ರೀಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ. ಚರ್ಮ ಒಣಗದಂತೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಶೂಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಐಲೈನರ್ ಬಳಸುತ್ತಾರಂತೆ.
ವರುಸೆ ಹಿಟ್ಗಳ ನಟಿ
ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆ ಸೀತಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿಗೆ ಆಫರ್ಗಳು ಹರಿದುಬರುತ್ತವೆ.