ಓಡಿ ಹೋಗುವಾಗ ಸಹೋದರಿಯರಾಗಿದ್ದವರು ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯಾಗಿರುವ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು? ಏನಿದು ಅಕ್ಕ-ತಂಗಿ ಸ್ಟೋರಿ?
ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಸಹೋದರರಿಯರು ಕೊನೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ನಂಬಲಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವ ಘಟನೆಯೊಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಜಫರ್ ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾದರು. ಇವರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಆತಂಕಗೊಂಡವು. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 7 ರ ಗುರುವಾರ, ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಹುಡುಗಿಯರು ಸ್ವತಃ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತಲುಪಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೇ ಹಿಂದಿರುಗಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗಿಯಂತೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ವರನ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದ್ದಳು. ಹುಡುಗಿಯ ತಂದೆ ತನ್ನ ಮಗಳ ನಾಪತ್ತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಆಕೆಯ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ಕಾರಣ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಅನುಮಾನವಾಗಿತ್ತು. ಆತ ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಲಖನೌದಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಂತರ, ಪೊಲೀಸರು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಅವಳು ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ, ಅವಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರ ಭರವಸೆ
ವಧು-ವರರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತಲುಪಿದರು. ಆಗಸ್ಟ್ 7 ರಂದು ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿಯರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯವು ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ವರನಂತೆ ಉಡುಗೆ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಳು, ಇನ್ನೊಬ್ಬಳ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂದೂರವಿತ್ತು. ವಾತಾವರಣ ಬಿಸಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರು. 'ನಾವು ಸಹೋದರಿಯರಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಗಳು' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು, ಬಳಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದೆವು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾವು ಮೊದಲು ಸಹೋದರಿಯರಾಗಿದ್ದೆವು, ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಪಾರ್ಟನರ್ಗಳು. ನಾವು ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಪರಸ್ಪರ ಇರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಅವರು ಪೊಲೀಸರ ಎದುರು ಹೇಳಿದರು.
ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಾಗ, ಅವರು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಮನೆಗೆ ಮರಳಲು ಮನವೊಲಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆದವು, ಸಮಾಜ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು, ಕುಟುಂಬವು ಒಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹುಡುಗಿಯರು ಸುಮ್ಮನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬಳು 12ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಓದಿದ್ದಾಳೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, "ವರ" ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹುಡುಗಿ 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಓದಿದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಓದಿದ್ದಾಳೆ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರೆದರು. ಅಂದರೆ ಇದು ಸಲಿಂಗ ಕಾಮದ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ 2018 ರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 377 ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಅಪರಾಧ ವರ್ಗದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೂ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ ವಿವಾಹವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರರ್ಥ ಅಂತಹ ದಂಪತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.