ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ಗಳು, ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳು, ಸ್ಪಾಂಜ್ಗಳು ಮತ್ತು ಚಾಕುಗಳಂತಹ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಹಾಳಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಎಕ್ಸೆಪೆರಿ ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ದಿನಾಂಕ ಬರೆಯದಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಯಾವ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಯಾವ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ.
ಚಾಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಪ್ಪೆಸುಲಿಯುವ ಉಪಕರಣಗಳು
ಚಾಕುವಿನ ಮೊಂಡಾದ ಅಂಚು ಅಥವಾ ಮುರಿದ ಹಿಡಿಕೆಯು ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ 1-2 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಮೊಂಡಾದ ಬ್ಲೇಡ್ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಾಯದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಪಂಜುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ಗಳು
ಸ್ಪಾಂಜ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ಗಳು ಬೇಗನೆ ಕೊಳಕಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬಹುದು. ಅವು ವಾಸನೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಕಲೆಗಳಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಸ್ಪಾಂಜ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಗಳು
ಪಾತ್ರೆಯ ಕೆಳಭಾಗವು ವಿರೂಪಗೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಆಲ್ಝೈಮರ್ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಲಿಕೋನ್ ಸ್ಪಾಟುಲಾ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್
ಅಂಚುಗಳು ಸವೆದುಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಹರಿದಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಮುರಿದ ಭಾಗಗಳು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್
ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿ 5-8 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಶಿಳ್ಳೆ ಅಥವಾ ಕವಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಪಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು
ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಕೊಡಿ