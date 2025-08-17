ಟಾಪ್ 10 ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: ಈ ವಾರ 23 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೇಮಕಾತಿಗೂ ಅರ್ಹತೆ, ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
Top 10 Government Jobs August 2025 Last Date: ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಈ ವಾರ ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಹರಿಯಾಣ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬೋಧನೆ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಹಾಯಕರಂತಹ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ 23 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ. ಈ ನೇಮಕಾತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಈ ವಾರ ಯಾವ ಇಲಾಖೆಗಳು ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
SBI ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿ 2025: 6,589 ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು
ಹುದ್ದೆ: ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಅಧಿಕಾರಿ (PO)
ಅರ್ಹತೆ: ಪದವಿ ಪಾಸಾಗಿರಬೇಕು
ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ: ಕನಿಷ್ಠ 20 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 28 ವರ್ಷ
ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಮೊದಲು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಸಂದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಗುಂಪು ಚರ್ಚೆ
ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ: ಸಾಮಾನ್ಯ, OBC, EWS ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 750 ರೂ., SC, ST, ಮೀಸಲಾತಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಉಚಿತ
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್: sbi.co.in
DSSSB ನೇಮಕಾತಿ 2025: 334 ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು
ಹುದ್ದೆ: ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಹಾಯಕ, ಕೊಠಡಿ ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಹಾಯಕ
ಅರ್ಹತೆ: 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸು ಅಥವಾ ITI
ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ: 18–27 ವರ್ಷಗಳು (ಮೀಸಲಾತಿ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ವಿನಾಯಿತಿ)
ಶುಲ್ಕ: ಸಾಮಾನ್ಯ, OBC, EWS ಗೆ 100 ರೂ., SC, ST, PwBD, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ - ಉಚಿತ
ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಸಂದರ್ಶನ, ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 26 ಆಗಸ್ಟ್ ನಿಂದ 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್: dsssb.delhi.gov.in
ಬಿಹಾರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಯೋಗ (BSSC) ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕ ನೇಮಕಾತಿ 2025: 3,727 ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು
ಹುದ್ದೆ: ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕ
ಅರ್ಹತೆ: 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸು
ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ: 1 ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ)
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಯಾವಾಗಿನಿಂದ: 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರಿಂದ
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ
ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್: bssc.bihar.gov.in
TPSC ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ನೇಮಕಾತಿ 2025: 18 ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು
ಹುದ್ದೆ: ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ (AGMC ಮತ್ತು GB Pant ಆಸ್ಪತ್ರೆ)
ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಪದವಿ, ಅನುಭವ
ಶುಲ್ಕ: ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ 400 ರೂ., ST, SC, BPL ಗೆ 350 ರೂ.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 21 ಆಗಸ್ಟ್ ನಿಂದ 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ವೆಬ್ಸೈಟ್: tpsc.tripura.gov.in
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನೇಮಕಾತಿ 2025: 500 ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು
ಹುದ್ದೆ: ಜನರಲಿಸ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸ್ಕೇಲ್-II
ಅರ್ಹತೆ: ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪದವಿ (60 ಪ್ರತಿಶತ ಅಂಕಗಳು, SC, ST, OBC, PwBD ಗೆ 55 ಪ್ರತಿಶತ) ಅಥವಾ CA
ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ: 22–35 ವರ್ಷಗಳು
ಶುಲ್ಕ: UR, EWS, OBC ಗೆ 1,180 ರೂ., SC, ST, PwBD ಗೆ 118 ರೂ.
ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ವೆಬ್ಸೈಟ್: bankofmaharashtra.in
HPSC ನೇಮಕಾತಿ 2025 (ಗುಂಪು-B): 29 ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು
ಹುದ್ದೆ: ಸಹಾಯಕ ಪರಿಸರ ಎಂಜಿನಿಯರ್
ಅರ್ಹತೆ: B.E., B.Tech (ಸಿವಿಲ್, ಕೆಮಿಕಲ್, ಪರಿಸರ)
ಶುಲ್ಕ: PwBD ಗೆ ಉಚಿತ, ಇತರ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ (ಹರಿಯಾಣ) 250 ರೂ., UR DESM ಗೆ 1,000 ರೂ.
ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ: 18–42 ವರ್ಷಗಳು (ಮೀಸಲಾತಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ವಿನಾಯಿತಿ)
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 21 ಆಗಸ್ಟ್ ನಿಂದ 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ವೆಬ್ಸೈಟ್: hpsc.gov.in
HPSC AE ಮತ್ತು ಇತರ ನೇಮಕಾತಿ 2025: 153 ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು
ಹುದ್ದೆ: ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಪುರಸಭೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಉಪವಿಭಾಗೀಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್
ಹುದ್ದೆವಾರು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು: ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (80), ಪುರಸಭೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (47), ಉಪವಿಭಾಗೀಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (26)
ಅರ್ಹತೆ: ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಅಗತ್ಯ
ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ವೆಬ್ಸೈಟ್: hpsc.gov.in
JSSC JANMCE 2025 ANM ನೇಮಕಾತಿ: 3181 ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು
ಹುದ್ದೆ: ANM (ಸಹಾಯಕ ನರ್ಸ್ ಮಿಡ್ವೈಫ್)
ಒಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು: 3181 (3020 ರೆಗ್ಯುಲರ್ + 161 ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್)
ಅರ್ಹತೆ: ಸಂಬಂಧಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ANM ಕೋರ್ಸ್ (ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ನೋಡಿ)
ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ವೆಬ್ಸೈಟ್: jssc.jharkhand.gov.in
UP LT ದರ್ಜೆ ಶಿಕ್ಷಕ ನೇಮಕಾತಿ 2025: 7466 ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು
ಹುದ್ದೆ: LT ದರ್ಜೆ ಶಿಕ್ಷಕ (15 ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ)
ಲಿಂಗವಾರು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು: ಪುರುಷ 4,860, ಮಹಿಳೆ 2,525, ದಿವ್ಯಾಂಗ 81
ಅರ್ಹತೆ: ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ B.Ed. ಜೊತೆಗೆ ವಿಷಯ ಪರಿಣತಿ
ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ: 21-40 ವರ್ಷಗಳು (ಮೀಸಲಾತಿ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ)
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 28 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ವೆಬ್ಸೈಟ್: uppsc.up.nic.in
ರಾಜಸ್ಥಾನ RPSC SI ನೇಮಕಾತಿ 2025: 1015 ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು
ಹುದ್ದೆ: ಉಪ-ನಿರೀಕ್ಷಕ, ಪ್ಲಟೂನ್ ಕಮಾಂಡರ್
ಒಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು: 1015
ಅರ್ಹತೆ: ಪದವಿ
ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ: 20–25 ವರ್ಷಗಳು (ಮೀಸಲಾತಿ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ)
ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ವೆಬ್ಸೈಟ್: rpsc.rajasthan.gov.in