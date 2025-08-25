ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಭರ್ಜರಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ದೆಹಲಿ (ಆ.25): ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ಗೆ ಮುನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ದೈತ್ಯ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ವಿತರಣೆ ಮುಂತಾದ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 2.2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಟೈರ್ 2, 3 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 650 ಹೊಸ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವೇರ್ಹೌಸ್ ಸಹಾಯಕರು, ದಾಸ್ತಾನು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸಂಯೋಜಕರು, ವಿತರಣಾ ಚಾಲಕರು ಮುಂತಾದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾರಾಟ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ಗೆ ಮುನ್ನ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಎಂದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ವಿತರಣಾ ಜಾಲವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನಿರ್ಧಾರವು ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಅಮೆಜಾನ್, ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್, ಜೆಪ್ಟೊ, ಇನ್ಸ್ಟಮಾರ್ಟ್ ಮುಂತಾದವು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿವೆ. ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಎಂಬ ತ್ವರಿತ ವಿತರಣಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.