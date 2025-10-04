PESIT Alumnus Rahul Patil Appointed CTO of US-based AI Company Anthropic ಅಮೆರಿಕದ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕಂಪನಿ ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ನ ನೂತನ ಸಿಟಿಒ ಆಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಹುಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಯಣ ಹಲವರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.4): ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಎನ್ನುವ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಧಿಕಾರಿ (ಸಿಟಿಒ) ಆಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ರಾಹುಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ, ರಾಹುಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಓದಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಐಐಟಿಯಲ್ಲಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಿಇಎಸ್ಐಟಿಯಲ್ಲಿ. ಪೆಸಿಟ್ನ ಮಾಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಾಹುಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೆಸಿಟ್ ಮಾಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಆಗಿರುವ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ. ಇವರ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಒ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಪಾಟೀಲ್, ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ $13 ಬಿಲಿಯನ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನಂತರ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ $183 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದೆ.
ಪಾಟೀಲ್ 2002 ರಲ್ಲಿ PESIT ನಿಂದ ಬಿಇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಟಾಪ್ 3 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಅರಿಜೋನಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ (2003-04) ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ ಪದವಿ, 2013 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಎಂಬಿಎ ಮುಗಿಸಿದ್ದರು.
ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಎಐ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಿಟಿಓ ಆಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದ ಅಂಶ ಹುಬ್ಬೇರಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಹಲವರು ಅಮೆರಿಕದ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಓದಿದ್ದು ಐಐಟಿಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ, ರಾಹುಲ್ ಪಾಟೀಲ್, ಐಐಟಿಯಲ್ಲಿ ಓದದೇ ಇದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದಲೇ ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಸಿಟಿಓ ಆಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
"ಹೊಸ ಮಿಷನ್ಗೆ ಸೇರಲು ನಾನು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ! AI ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಹಸವಾಗಲಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಈ ಬೃಹತ್ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ AI ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಪಾಟೀಲ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮೂಲದ ರಾಹುಲ್ ಪಾಟೀಲ್
ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪಾಟೀಲ್, ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ನಮ್ಮೂರು ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು. ನನ್ನ ತಂದೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯವರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿ ರಾಯಚೂರಿನವರು. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ನಾನು ಬಾಲ್ಡ್ವಿನ್ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪೂರ್ವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಟೀಲ್ ಗಿಂತ ಎರಡು ವರ್ಷ ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಸುರೇಶ್ ನರಸಿಂಹ, ಪಿಇಎಸ್ಐಟಿಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನವರಾಗಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಅವರು ಅಗ್ರ ಮೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ, ಪಿಇಎಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. "ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಕಥೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯದ್ದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. "ಪಿಇಎಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ (1998–2002) ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪದವಿಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಸ್ಟ್ರೈಪ್, ಒರಾಕಲ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವವರೆಗೆ, ಅವರ ಹಾದಿಯು ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈಗ, ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ನ CTO ಆಗಿ, ರಾಹುಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ - ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ತ್ವರಿತ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ AI ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ," ಎಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ಉದ್ಯಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪೀಪಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮೆಕಿನ್ ಮಹೇಶ್ವರಿ, ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಚ್ಮೇಟ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ. ಪಾಟೀಲ್ ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. "ಅವರು ಸ್ಟ್ರೈಪ್ನ ಸಿಟಿಒ ಆಗಿದ್ದರು. ತಾಂತ್ರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಭವಿಷ್ಯವು ಎಐ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು." ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಟೀಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕೆಲವೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.