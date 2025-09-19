Terrorist Yasin Malik Claims Manmohan Singh Thanked Him 2006ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹಫೀಜ್ ಸಯೀದ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ನಂತರ, ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದರು ಎಂದಿದ್ದಾನೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಸೆ.19): 2006 ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಲಷ್ಕರ್ ಎ ತಯ್ಯಬಾ (ಎಲ್ಇಟಿ) ಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು 26/11 ದಾಳಿಯ ಮಾಸ್ಟರ್ಮೈಂಡ್ ಹಫೀಜ್ ಸಯೀದ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ನಂತರ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಎಂದು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ನೀಡಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಲಿಬರೇಶನ್ ಫ್ರಂಟ್ (ಜೆಕೆಎಲ್ಎಫ್) ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಯಾಸಿನ್ ಮಲಿಕ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 25 ರಂದು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ, 2006 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯು ತನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗಿನ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಭಾರತೀಯ ಗುಪ್ತಚರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆ ಎಂದು ಮಲಿಕ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಪ್ತಚರ ದಳದ ಪಾತ್ರ
ಮಲಿಕ್ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 2005 ರಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಭೂಕಂಪದ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಗುಪ್ತಚರ ಬ್ಯೂರೋದ (ಐಬಿ) ವಿಶೇಷ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿ.ಕೆ. ಜೋಶಿ ಅವರನ್ನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಯೀದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಜೋಶಿ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಅವರು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಜೋಶಿ ಕೋರಿದ್ದರು.
ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ನಾಯಕರನ್ನು ಸಹ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಸೇರಿಸದ ಹೊರತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗಿನ ಮಾತುಕತೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಮಲೀಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಯೀದ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಜಿಹಾದ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಇತರ ನಾಯಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಹಫೀಜ್ ಸಯೀದ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಭೆ
ಹಫೀಜ್ ಸಯೋದ್ ಜಿಹಾದಿ ಗುಂಪುಗಳ ಸಭೆ ಹೇಗೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನೂ ಮಲೀಕ್ ತನ್ನ ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸಯೀದ್ ಎದುರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಬದಲು ಸಮನ್ವಯಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದೆ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ. "ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ" ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ.
ಆದರೆ, ಇದೇ ಸಭೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಯಾಸಿನ್ ಮಲೀಕ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪುಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು. ಇದು ನನಗೆ ಆದ ದೊಡ್ಡ ದ್ರೋಹ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾನೆ.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಮಲಿಕ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಫೋಟಕ ಭಾಗವೆಂದರೆ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ವಿವರಣೆ. ಐಬಿ ಜೊತೆಗಿನ ವಿವರಣೆಯ ನಂತರ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅದೇ ದಿನ ಸಂಜೆ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಎಂ.ಕೆ. ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆ ಎಂದು ಮಲಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಲು ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಗಾಗಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
"ನಾನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ನವದೆಹಲಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ, ವಿಶೇಷ ನಿರ್ದೇಶಕ ಐಬಿ ವಿ ಕೆ ಜೋಶಿ ಅವರು ವಿವರಣಾ ಕಾರ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿದರು" ಎಂದು ಮಲೀಕ್ ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ.
"ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಎನ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕೂಡ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅದೇ ಸಂಜೆ ನಾನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆ. ನನ್ನ ಸಭೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಸಮಯ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಮನೋಮಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಕೈಕುಲುಕಿತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಲೀಕ್, "ನಾನು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅವರು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಚಳವಳಿಯ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂದಿದ್ದಾನೆ.
ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ಪಿ ಚಿದಂಬರಂ, ಐಕೆ ಗುಜ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ಪೈಲಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಉನ್ನತ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರೊಂದಿಗಿನ ತನ್ನ ಭೇಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಭೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಲಿಕ್ ತಮ್ಮ ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು
"1990 ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಂಧನದ ನಂತರ, ವಿ.ಪಿ. ಸಿಂಗ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಪಿ.ವಿ. ನರಸಿಂಹ ರಾವ್, ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವಗೌಡ, ಇಂದರ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಜ್ರಾಲ್, ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಮತ್ತು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸತತ ಆರು ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಕಾಶ್ಮೀರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ನನಗೆ ದೇಶೀಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಮನವೊಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಹಾಗೇನದರೂ ಮಲೀಕ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ನಿಜವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ದತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶ್ವದ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಂಡ್ ಉಗ್ರನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಭಾರತದ ಹಾಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಎನ್ನುವ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.
ಯಾಸಿನ್ ಮಲೀಕ್ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪ
1990 ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದ ಆರೋಪ ಮಲಿಕ್ ಮೇಲಿದೆ. ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಮುಫ್ತಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಯೀದ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ರುಬಿಯಾ ಸಯೀದ್ ಅವರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ ಆರೋಪವೂ ಅವರ ಮೇಲಿದೆ. 1990ರ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರ ನರಮೇಧಕ್ಕೆ ಯಾಸಿನ್ ಮಲೀಕ್ ಅವರನ್ನೇ ಈವರೆಗೂ ದೂಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.