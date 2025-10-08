Why Muslim Men Are Forbidden from Wearing Gold and Silk (Haram) in Islam ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಪುರುಷರು ಸಹ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ, ಪುರುಷರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಧರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ.
ಚಿನ್ನ... ಚಿನ್ನ ಧರಿಸುವುದು ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಅನೇಕ ಜನರು ಹಳದಿ ಚಿನ್ನ, ಹೊಳೆಯುವ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ, ಕಿವಿಯೋಲೆ, ಚೈನ್, ಉಂಗುರ, ಬಳೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪುರುಷರು ಸಹ ಚಿನ್ನ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಚಿನ್ನದ ಪುರುಷರಂತೆ ಕಾಣುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ, ಪುರುಷರು ಚಿನ್ನ ಧರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ.
ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ನಮ್ರವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ಹಾಗೂ ಸಭ್ಯತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಇಸ್ಲಾಂ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಉಡುಗೆ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಪುರುಷರು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹರಾಮ್ ಎಂದೂ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಧರಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಲಾಲ್ ಎಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲಿಘರ್ನ ಮೌಲಾನಾ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಸ್ಲಿಂ ಪುರುಷರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಏಕೆ ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ?
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ, ಅಲಿಘರ್ ಮೂಲದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗುರು ಮೌಲಾನಾ ಚೌಧರಿ ಇಫ್ರಹೀಂ ಹುಸೇನ್, ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪುರುಷರು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಧರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಇಸ್ಲಾಂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರವಾದಿ ಹಜರತ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆಯನ್ನು ಪುರುಷರಿಗೆ ಹರಾಮ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಲಾಲ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಪುರುಷನು ರೇಷ್ಮೆ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ದುರಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಯಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೌಲಾನಾ ವಿವರಿಸಿದರು, ಇದು ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ಖಂಡನೀಯ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇಸ್ಲಾಂ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ರತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಈ ಸರಳತೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಚಿನ್ನದ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯು ಪುರುಷತ್ವದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪುರುಷರಿಗೆ ಇದು ನಿಷಿದ್ಧ. ಆದರೆ, ಅದೇ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆಯನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಲಾಲ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಸ್ಲಾಂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ (ಚಿನ್ನವನ್ನು ಧರಿಸಲು) ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷರಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ.