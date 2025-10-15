ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪಯಾಗ ಮಹೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಟಿಟಿಡಿ ಹಲವು ಆರ್ಜಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಸರ್ವ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ 12-14 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಾತ್ರಾಸ್ಥಳ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ದಟ್ಟಣೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪಯಾಗ ಮಹೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಟಿಡಿ (ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಂ) ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ಆರ್ಜಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆ:
ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ವೈಕುಂಠಂ ದರ್ಶನ ಕ್ಯೂ ಸಂಕೀರ್ಣದ 23 ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಭಕ್ತರಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿವೆ. ಟೋಕನ್ ಇಲ್ಲದ ಸರ್ವ ದರ್ಶನ (ಧರ್ಮದರ್ಶನ) ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀವಾರಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಸುಮಾರು 12 ರಿಂದ 14 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಾರಣ, ಟಿಟಿಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀವರಿ ಸೇವಾಕುಲು ಅವರು ಸರದಿ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದೀಪಾವಳಿ ಆಸ್ಥಾನ ವೈಭವ:
ತಿರುಮಲವು ಈ ತಿಂಗಳ 20 ರಂದು ದೀಪಾವಳಿ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಆಸ್ಥಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ರಿಂದ 9 ರವರೆಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗೇಟ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಘಂಟಾ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷ ಉತ್ಸವವಾದ ಪುಷ್ಪಯಾಗ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ತಿಂಗಳ 30 ನೇ ತಾರೀಖಿನ ಗುರುವಾರ ಶ್ರೀವಾರಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಯಾಗ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಯೋಜನೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಇದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ರ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 8 ರಿಂದ 9 ರವರೆಗೆ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪುಷ್ಪಯಾಗದ ದಿನ, ಎರಡನೇ ಅರ್ಚನೆ, ಎರಡನೇ ಘಂಟಾ ಮತ್ತು ನೈವೇದ್ಯದ ನಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿ, ಭೂದೇವಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಲಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ಉತ್ಸವಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸಂಪಂಗಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಶ್ರೀಗಂಧ, ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಸಾಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು (ಸ್ನಪ ತಿರುಮಂಜನಂ) ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳಿಂದ ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಪುಷ್ಪಯಾಗ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಂಜೆ ಸಹಸ್ರದೀಪಲಂಕಾರ ಸೇವೆಯ ನಂತರ, ಶ್ರೀ ಮಲಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ದೇವಾಲಯದ ನಾಲ್ಕು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಹಲವು ಸೇವೆಗಳ ರದ್ದತಿ:
- ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ರಂದು ಸಂಜೆ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಸಹಸ್ರದೀಪಲಂಕಾರ ಸೇವೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಪುಷ್ಪಯಾಗದ ದಿನವಾದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30 ರಂದು ತಿರುಪ್ಪಾವದ ಸೇವೆ, ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ, ಊಂಜಲ್ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿತ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಸೇವೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ತೋಮಲ ಮತ್ತು ಅರ್ಚನಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.