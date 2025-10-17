Tamil Nadu Govt to Remove Caste Names from 3400+ Chennai Roads ಗ್ರೇಟರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನಗರದ 3400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ರಸ್ತೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಜಾತಿ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈ (ಅ.17): ಗ್ರೇಟರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (ಜಿಸಿಸಿ) ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಹೆಸರುಗಳಿರುವ 3400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ನಾಯಕರ ಹೆಸರಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಅವರ ಜಾತಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದು, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಉಪ್ರಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರು, ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಟಸಥ ಪದಗಳಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಜಾತಿ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಬೀದಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಎಷ್ಟು ಬೀದಿಗಳ ಮರುನಾಮಕರಣ?
ಅಧಿಕೃತ ರಸ್ತೆ ನೋಂದಣಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತಹ ರಸ್ತೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಜಿಸಿಸಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಎಂದು ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಸ್ ಮಾರ್ಗ ರಸ್ತೆಗಳು) ಎನ್. ತಿರುಮುರುಗನ್ ಹೇಳಿದರು. "ನಾವು ಸೋಮವಾರದೊಳಗೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚೆನ್ನೈನ 35,000 ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3,400 ಇನ್ನೂ ಜಾತಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಉಪ ಮೇಯರ್ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾತಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು 2011 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿವೆ, ಅವು ಹಿಂದಿನ ಪುರಸಭೆಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನವೆಂಬರ್ 19 ರ ಗಡುವಿನ ಮೊದಲು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಹೊಸ ಹೆಸರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?
ಪಟ್ಟಿ ಅಂತಿಮಗೊಂಡ ನಂತರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಮ್ಮತದ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶ ಸಭಾ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುವುದು. "ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ನಿರ್ಧಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದು. ನಾವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಉಪಮೇಯರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮರುನಾಮಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಸರಿಸುವ ಮಾದರಿ
ಮರುನಾಮಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಉಪನಾಮವಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ಹೆಸರು ಜಾತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ನಾಯಕ ಅಥವಾ ಹೂವಿನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಯವಾಗಿ ಬಳಸಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಇಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಟಿ. ನಗರದಲ್ಲಿ, ಜಿ.ಎನ್. ಚೆಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಗೋಪತಿ ನಾರಾಯಣ ರಸ್ತೆ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪಶ್ಚಿಮ ಮಾಂಬಲಂನಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ (ಐ) ಬೀದಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ (ಎನ್) ಬೀದಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ (ಪಿ) ಬೀದಿಗಳು ಈಗ ಜಾತಿ ಉಪನಾಮಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಅವರ ಜಾತಿಯ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಂಗು ರೆಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ, ವನ್ನಿಯಾರ್ ಬೀದಿ, ಕೋಡಂಬಕ್ಕಂನ ರೆಡ್ಡಿ ಬೀದಿ, ಡಾ. ನಾಯರ್ ರಸ್ತೆ, ವಾಷರ್ಮೆನ್ಪೇಟೆಯ ರಾಮಾನುಜ ಲೈಯರ್ ಬೀದಿ, ಸೌಕಾರ್ಪೇಟೆಯ ರೆಡ್ಡಿ ರಾಮನ್ ಬೀದಿ ಮತ್ತು ಸೈದಾಪೇಟೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬೀದಿ ಸೇರಿವೆ. ಮರುನಾಮಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಬೆಳಕಿನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ 3D ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ನಿಗಮವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.