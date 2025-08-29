“ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಉಳಿಸಿ” ಎಂದ ತಾಯಿ. ಕೊನೆಗೆ…
ತೆಲಂಗಾಣದ ರಾಜಣ್ಣ ಸಿರ್ಸಿಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದೆ. ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ಜನರು ಈ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಆ ಕಥೆ ಕೇಳಿದರೆ ಎಂಥವರಿಗೂ ದುಃಖ ಬರದೆ ಇರಲಾರದು.
“ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಉಳಿಸಿ”
ಹೌದು, ಜಂಗಮ್ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರು. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ನಂತರ, ಅವರ ತಾಯಿ "ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಉಳಿಸಿ. 30 ಗಂಟೆಗಳು ಕಳೆದಿವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. "ನನ್ನ ಮಗನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾಯಕರು ಬರದಿದ್ದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಮೌನಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಳುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ತಾಯಿ ದುಃಖ ಕೋಪವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತಾದರೂ ಭರವಸೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿತು.
30 ಗಂಟೆಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ನಂತರ ಸಿಕ್ಕಿತು ಯಶಸ್ಸು
ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸುಮ್ಮನಾಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಸುಮ್ಮನಾಗಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದಾಗಿ ಸುಮಾರು 30 ಗಂಟೆಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ನಂತರ ಜಂಗಮ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರ ನಂತರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಕಂಡಿತು.
ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡೆದ ಜಂಗಮ್ ಸ್ವಾಮಿ
ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಈ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಜನರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಜಂಗಮ್ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಅವರ ತಾಯಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, "ಸೈನಿಕರು ತಮಗೆ ಹೊಸ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಜಂಗಮ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು.
ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಾಗ..
ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತೆಲಂಗಾಣದ ಮೇಡಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಣ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಪ್ರವಾಹದ ನಡುವೆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ನೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋರೊಸೆಂಟ್ ಆರೆಂಜ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಅಭಿಯಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ, ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಆಕೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದವು.
ಪೊಲೀಸರ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣದ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಪ್ರವಾಹದ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದೆ. ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಮಳೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಜನರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು, ಪೊಲೀಸರು ಕೇವಲ ಹಗ್ಗದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀರನ್ನು ದಾಟಿ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು. ಪೊಲೀಸರ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಡೆದ ದೃಶ್ಯ ಸಹ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.