PM Modi 'Will Even Dance for Votes ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನಾಟಕವಾಡುತ್ತಾರೆ, ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದರೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. 20 ವರ್ಷಗಳ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಅ.29): ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು "ಯಾವುದೇ ನಾಟಕ" ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. "ಮೋದಿ ಜೀ ಮತಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನಾಟಕ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮತ ಬೇಕು. ನೀವು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದರೆ. ಅವರು ನೃತ್ಯ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಮುಜಫರ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. "ಮೋದಿ ಜೀ ಮತಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನಾಟಕ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮತ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ಬಿಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲೇ ಭವಿಷ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯ. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದವರು ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಿ. ನಿಮಗೆ ಏನೂ ಸಿಗದ ರಾಜ್ಯ ಬೇಕೇ? ನಮಗೆ ಅಂತಹ ಬಿಹಾರ ಬೇಡ. ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಇರುವ ಬಿಹಾರ ಬೇಕು..." ಎಂದು ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದರು.
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಟೀಕಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬಿಹಾರಿಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬವಾದ ಛತ್ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ದೆಹಲಿಯ ಕಲುಷಿತ ಯಮುನಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಪ್ರಧಾನಿ "ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ" ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ದ್ವಂದ್ವತೆಯನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸಿದರು.
"ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಯಮುನಾ ನದಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಛತ್ ಪೂಜೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮತ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ" ಎಂದು ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದರು.
20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಹಾರವನ್ನು ಆಳಿದರೂ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ "ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು, ನಂತರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಯು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು "ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
"ನಿತೀಶ್ ಜಿ ಅವರ ಮುಖವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ಜನರ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಬಾರದು. [ಬಿಜೆಪಿ] ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ರಾಹುಲ್
ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ತಮ್ಮ "ಮತ ಚೋರಿ" ಆರೋಪವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದರು, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. "ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮತಗಳನ್ನು ಕದಿಯುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಗಾಂಧಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ತಿರುಗೇಟು
"ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಒಬ್ಬ ಅಸಹ್ಯಕರ ನಾಯಕ, ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬಲ್ಲರು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಹಾರದ ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿಯ ನಿಖಿಲ್ ಆನಂದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು "ಸ್ಥಳೀಯ ಗೂಂಡಾ" ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿ "ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
"ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಿ @narendramodiji ಅವರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಡವರನ್ನು ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಡವರನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ! ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಅಣಕಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಭಂಡಾರಿ X ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.