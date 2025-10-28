Mahagathbandhan Manifesto Released ಮುಂಬರುವ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮಹಾಘಟಬಂದನ್ ತನ್ನ 'ಪ್ರಾಣ ಪತ್ರ' ಎಂಬ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (OPS) ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಯಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
Mahagathbandhan Manifesto Release: ಮುಂಬರುವ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮಹಾಘಟಬಂದನ್ ಮಂಗಳವಾರ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್, ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು "ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ಪ್ರಾಣ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಪತ್ರ" ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎನ್ಡಿಎಗೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂದ ಮಹಾಘಟಬಂದನ್
ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಿಐಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮುಖೇಶ್ ಸಾಹ್ನಿ ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. "ನಾವು ನಿರ್ಣಯ ಪತ್ರವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು 30 ರಿಂದ 35 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಹಾರದ ಜನರ ನಡುವೆ ಬದುಕಬೇಕು. ಈ ನಿರ್ಣಯ ಪತ್ರವು ಹೊಸ ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಒಕ್ಕೂಟ (ಎನ್ಡಿಎ) ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಯ ಪತ್ರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಹ್ನಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು. ಬಿಹಾರವು ತುಂಬಾ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜನರು ಈಗ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಹಾಘಟಬಂದನ್ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭರವಸೆಗಳು
ಮಹಾಘಟಬಂದನ್ ನಿರ್ಣಯ ಪತ್ರವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ರೈತರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ.
1. ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (OPS) ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ: ಹಿರಿಯ ಸಿಪಿಐ(ಎಂಎಲ್) ನಾಯಕ ದೀಪಂಕರ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (OPS) ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಬಹುದು.
2. ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಪಿಂಚಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ, ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾದ ನಂತರ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ₹3,000 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಮೊತ್ತವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
3. ಮಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವುದು: ರೈತರಿಗೆ ಅವರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಿರ್ಣಯವು ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದು ಕೇವಲ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ
ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಪವನ್ ಖೇರಾ ಅವರು ಮಹಾಘಟಬಂದನ್ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಮಹಾಘಟಬಂದನ್ ಮೊದಲು ತನ್ನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಅದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ಇದು ಕೇವಲ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಮಹಾಘಟಬಂದನ್ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಾದರೂ ಈಡೇರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ದೀಪಂಕರ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಈ "ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಪತ್ರ"ದ ಮೂಲಕ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಬಿಹಾರದ ಜನರಿಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಪರ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.