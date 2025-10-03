ಅಸ್ಸಾಂ ಗಾಯಕ ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರ ನಿಗೂಢ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಸಹ-ಗಾಯಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯಾಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಂಧಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದು, ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡವು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಡಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ರೋಚಕ ತಿರುವು
ಅಸ್ಸಾಂನ ಗಾಯಕ ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಸಾವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ರೋಚಕ ತಿರುವು ಪಡೆದಿದೆ. ಬುಧವಾರವಷ್ಟೇ ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉತ್ಸವದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶ್ಯಾಮಕಾನು ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ನಿನ್ನೆ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬ್ಯಾಂಡ್ಮೇಟ್ ಗಾಯಕ ಶೇಕರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಸಹ ಗಾಯಕ ಅಮೃತ್ಪ್ರವಾ ಮಹಂತಾ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 4ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಯಾಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದುರಂತ ನಡೆಯುವ ವೇಳೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಗಾಯಕರು ಜುಬೀನ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ನಂತರ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದರು ಬದುಕುಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
ಸಹ ಗಾಯಕಿ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಡ್ಮೇಟ್ ಕೂಡ ಅರೆಸ್ಟ್
ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ ರಚಿಸಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂ ಪೊಲೀಸರಿರುವ ಈ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಈಗ ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಟ್ ಶೇಕರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಸಹ ಗಾಯಕ ಅಮೃತಪ್ರವಾ ಮಹಂತಾ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ 4ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
ಆರು ದಿನಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಂತರ ಬಂಧನ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತ ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಹಾರ ನೌಕೆ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಮಹಾಂತ ಇಬ್ಬರೂ ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರು. 52 ವರ್ಷದ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರು ಈಜಲು ಹೋದಾಗ ಅವರ ದೇಹ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ ಕೆಳಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಈಜುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವೀಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡದ (ಎಸ್ಐಟಿ) ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಇತ್ತ ಮಹಂತಾ ಇಡೀ ಘಟನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಆರು ದಿನಗಳಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇಂದು ಅವರ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲ ಮೂಲಗಳಿಂದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತ ಉತ್ಸವ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಶ್ಯಾಮಕಾನು ಮಹಾಂತ ಅವರನ್ನು ಬುಧವಾರ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಮಹಾಂತ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಗುರುವಾರದಂದು, ಗಾರ್ಗ್ ಸಾವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಮಕಾನು ಮಹಾಂತ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಲೆ, ಕೊಲೆಗೆ ಸಮಾನವಲ್ಲದ ಅಪರಾಧಿ ನರಹತ್ಯೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಿತೂರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತನಿಖೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತಾ ಸೆಕ್ಷನ್ 103 (ಕೊಲೆ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಎಸ್ಐಟಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವ ಅಸ್ಸಾಂನ ಅಪರಾಧ ತನಿಖಾ ಇಲಾಖೆಯ (ಸಿಐಡಿ) ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಮುನ್ನಾ ಗುಪ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಕ ಜುಬೀನ್ ಪತ್ನಿ ಗರಿಮಾ ಗಾರ್ಗ್ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಯಾವ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
