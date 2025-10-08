Indian Railways to Allow Free Ticket Date Change from January ಜನವರಿಯಿಂದ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ದೃಢೀಕೃತ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಅ.8): ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ದಿನಾಂಕ ಬದಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜನವರಿಯಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರ ಲಿದೆ. 'ಈವರೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಆಯಿತು ಎಂದರೆ ಪ್ರಯಾಣ ದಿನಾಂಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾಣ ದಿನಾಂಕ ಬದಲಾದರೆ ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ದು ಮಾಡಿಸಿ ಹೊಸ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ತಿಲಾಂಜಲಿ ನೀಡಿ ದಿನಾಂಕ ಬದಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡ ಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಹೇಳಿ ದ್ದಾರೆ. 'ಪ್ರಯಾಣ ದಿನಾಂಕ ಬದಲಿಸುವವರು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚು ಶುಲ್ಕ ತೆರಬೇಕಿಲ್ಲ. ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ರದ್ದತಿ ವೇಳೆ ಆಗುವ ಹಣ ಕಡಿತದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗದು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ತಮ್ಮ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಹೊಸ ನೀತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಜನವರಿಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ದೃಢೀಕೃತ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ತಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೊಸದನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ರದ್ದತಿ ಯಾವಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಡಿತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನಾನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. "ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ವೈಷ್ಣವ್ ಹೇಳಿದರು. ಹೊಸ, ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಸ್ನೇಹಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.
ಆದರೆ, ಹೊಸ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ದೃಢೀಕೃತ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸೀಟು ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಹೊಸ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ದರದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ದತಿಗೆ ಭಾರೀ ಶುಲ್ಕ
ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮರು ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರೀ ರದ್ದತಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರೈಲು ನಿರ್ಗಮನಕ್ಕೆ 48 ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ದರದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಕಡಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಗಮನಕ್ಕೆ 12 ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ರದ್ದತಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮೀಸಲಾತಿ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, ರದ್ದತಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.