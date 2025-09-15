Aadhaar Mandatory for General Tickets ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಜನರಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗೆ ಆಧಾರ್-ಸಂಯೋಜಿತ IRCTC ಖಾತೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಮೊದಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಬುಕಿಂಗ್ಗೆ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಮೋಸದ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಸೆ.15): 2025 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಿಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ರೈಲಿಗೆ ಬುಕಿಂಗ್ ವಿಂಡೋ ತೆರೆದ ನಂತರ ಮೊದಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆಧಾರ್-ವೆರಿಫೈ ಆಗಿರುವ IRCTC ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತತ್ಕಾಲ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಈ ನಿಯಮವು ಈಗ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಇದು ಮೋಸದ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
"ಮೀಸಲಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ತಲುಪುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಅಂಶಗಳಿಂದ ದುರುಪಯೋಗವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, 01.10.2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮೊದಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನಿಗಮ (IRCTC) ವೆಬ್ಸೈಟ್/ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಆಧಾರ್-ದೃಢೀಕೃತ ಬಳಕೆದಾರರು ಮಾತ್ರ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ತತ್ಕಾಲ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಈ ನಿಯಮ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿ
ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಧಾರ್ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಜುಲೈ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು IRCTC ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿತು. ಆಧಾರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಇಲ್ಲದ ಬಳಕೆದಾರರು IRCTC ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.