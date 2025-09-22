india to develop bodyguard satellites ನೆರೆಯ ದೇಶದ ಉಪಗ್ರಹವೊಂದು ಢಿಕ್ಕಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದ ನಂತರ, ಭಾರತ ತನ್ನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು 'ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್' ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.22): ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುವ ವೇಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಯಾಟ್ಲೈಟ್ಗೆ ಢಿಕ್ಕಿಯಾಗುವ ಬುಹುತೇಕ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಭಾರತ ಈಗ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಅನ್ನು ಉಪಗ್ರಹಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಗಳಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಾರಣ, ಈ ನೌಕೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಎದುರಿಸಲು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಬಯಸಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದವು, ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಯುದ್ಧದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರಿಸಿತು. ನೆರೆಯ ದೇಶದ ಉಪಗ್ರಹವೊಂದು ಭಾರತದ ಉಪಗ್ರಹದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿತ್ಉತ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚೂ ಕಡಿಮೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಢಿಕ್ಕಿಯಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಘಟನೆ ಅಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಘಟನೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಟ್ಲೈಟ್ ರಚಿಸಲು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ.
2024ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇಸ್ರೋ ಹಾರಿಬಿಟ್ಟ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನಿಂದ 500-600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಕೂಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಬ್ಯುಸಿ ಕಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ನೆರೆಯ ದೇಶವೊಂದರ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಭಾರತದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗೆ ಢಿಕ್ಕಿಯಾಗುವ ಹಂತದಿಂದ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಇಸ್ರೋದ ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಈ ಉಪಗ್ರಹದ್ದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಇಸ್ರೋದ ತನ್ನ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಢಿಕ್ಕಿ ತಪ್ಪಿಸಿತಾದರೂ, ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ನ ತೀರಾ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದ ನೆರೆಯ ದೇಶದ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೂ ಇದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದು ಮುಂದಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಉಪಗ್ರಹ-ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆ
ಉಪಗ್ರಹ-ರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಯು, ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತಾ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಕಣ್ಗಾವಲು ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಗೆ 270 ಶತಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ($3 ಬಿಲಿಯನ್) ಯೋಜನೆ ಸೇರಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಉಡಾವಣೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕಳೆದ ಏಳು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೆರಡರೊಂದಿಗೂ ಅನೇಕ ಸಶಸ್ತ್ರ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.
N2Y0.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೇವಲ ಎಂಟು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಭಾರತ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಚೀನಾ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 930 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಅದೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೀಜಿಂಗ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವುಗಳು ಘರ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. 2020 ರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 20 ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ಅಪರಿಚಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಚೀನೀಯರು ಗಲ್ವಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು.
ಚೀನಾದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲಿಬರೇಶನ್ ಆರ್ಮಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೀಜಿಂಗ್ನ ಉಪಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕತೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅಶುತೋಷ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಏರ್ ಪವರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನವೋದ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಜನರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚರ್ಚೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಲೈಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜಿಂಗ್ (ಲಿಡಾರ್) ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿರಬಹುದು, ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಿದ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಭೂ ಆಧಾರಿತ ರಾಡಾರ್ಗಳು
ಲಿಡಾರ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಭೂ-ಆಧಾರಿತ ರಾಡಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಚೇರಿಯ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 24x7 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತಹ ಇನ್-ಆರ್ಬಿಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲ," ಅವರು ಹೇಳಿದರು, "ಆದರೆ ಕೆಲವು ನವೋದ್ಯಮಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ."
ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಸಶಸ್ತ್ರ ಸಂಘರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು. ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಭೂ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು 400 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿದರು ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ ನಾರಾಯಣನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚೀನಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿತು, ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ತನ್ನ ಉಪಗ್ರಹ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಶೋಧನಾ ಗುಂಪು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.