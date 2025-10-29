ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಚ್ಎಎಲ್) ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಪ್ಪಂದವೊಂದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಚ್ಎಎಲ್) ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ (ಯುಎಸಿ) ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅನ್ವಯ, ಎಚ್ಎಎಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಎಸ್ಜೆ-100 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಿದೆ.
ವಿಮಾನ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಕನಸಿಗೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀರೆರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಏವ್ರೋ ಎಚ್ಎಸ್-748 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು 1961ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತಾದರೂ 1988ರಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಬಳಸುತ್ತಿತ್ತು.
ಒಪ್ಪಂದ:
ರಷ್ಯಾ ಕಂಪನಿಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಚ್ಎಎಲ್ ಎಸ್ಜೆ-100 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಿದೆ. ಇದರೆ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ.
ವಿಮಾನ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?:
ಎಚ್ಜೆ -100 ವಿಮಾನಗಳು ಒಂದು ಟ್ವಿನ್ ಎಂಜಿನ್ ಹಾಗೂ ಕಿರಿದಾದ ಗಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ವಿಮಾನಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ಗರಿಷ್ಠ 3500 ಕಿ.ಮೀ ಸಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ ಹೊಂದಿರಲಿದ್ದು, 100-103 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಬಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ವಿಶ್ವದ 16 ವಿಮಾನಯಾನ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ವಿಮಾನ ಬಳಸುತ್ತಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಥ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮಾನಗಳು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಮಾನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದಿಂದ ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಉದ್ದಿಮೆಯ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ 200 ಜೆಟ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ 350 ವಿಮಾನಗಳು ಹಿಂದೂಮಹಾಸಾಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಓಡಾಡಲಿದೆ. ಎಸ್ಜೆ-100 ಅನ್ನು ಎಚ್ಎಎಲ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಯಾನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮನ್ವಂತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣಾಗಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳ ಜತೆಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬಳಕೆಯ ಉದ್ದೇಶದ ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೂ ಭಾರತದ ಆಸಕ್ತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಒಪ್ಪದ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
