ಇಟಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೆಲೋನಿ ಅವರ ಆತ್ಮಕತೆ 'ಐ ಆಮ್ ಜಾರ್ಜಿಯಾ'ದ ಭಾರತೀಯ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಲೋನಿಯವರ ಜೀವನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು 'ನಾರಿಶಕ್ತಿ'ಗೆ ಹೋಲಿಸಿರುವ ಮೋದಿ, ಅವರ ದೃಢ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಆತ್ಮಕತೆಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
ಇಟಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೆಲೋನಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಈಗ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೆಲೋನಿ ಅವರ ಆತ್ಮಕತೆಯ ಭಾರತದ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಜಾರ್ಜಿಯಾ: ಮೈ ರೂಟ್ಸ್ ಐ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೆಲೋನಿ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದು, ಈ ಪುಸ್ತಕ ಅವರ ಬದುಕು ಬವಣೆ, ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡಿ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ದೇಶದ ನಾರಿಶಕ್ತಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ರೂಪಾ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಮೆಲೋನಿಯವರ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಮೆಲೋನಿಯವರ ಜೀವನವು ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅವರ ಧೈರ್ಯ, ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಇಟಲಿಯ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿರುವ ಬದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಿ ಬರೆದ ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಅನೇಕ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವಿಭಿನ್ನ ಜೀವನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಅವರ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ದೊಡ್ಡವಿಚಾರಗಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತವೆ. ಅವು ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ. ಇಟಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೆಲೋನಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಹಲವಾರು ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ, ಇದು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೆಲೋನಿ ಅವರು ಇಟಲಿಯ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹಲವು ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಅವರೊಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಒಳಿತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಟಲಿಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಧ್ವನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಸಂಪರ್ಕಿತ ಪ್ರಪಂಚದ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇಟಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಮೆಲೋನಿ ಬೆಳೆದ ರೀತಿಯನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೆಲೋನಿಯವರ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲು ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರ ಕಥೆ ಮತ್ತು ನಾರಿ ಶಕ್ತಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ನಡುವಿನ ಬಲವಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಬಹುದು. ಇದು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ದೈವಿಕ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೆಲೋನಿ ಮೆಲೋನಿ, ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಬೇರುಗಳನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ, ಐ ಆಮ್ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಪುಸ್ತಕವೂ ಓದುಗರಿಗೆ ಯುರೋಪಿನ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯಶೀಲ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಳವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
