ತಾಜ್ಮಹಲ್ ನೋಡಲು ಆಗ್ರಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆಲಿಯಾ ಡೆನ್ನಿಂಗ್ ಎಂಬ ವಿದೇಶಿ ಯುವತಿ, ತಾನೇ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಬದಲಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ತಾಜ್ಮಹಲ್ ನೋಡಲು ಪ್ರಪಂಚದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಜನರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಆಲಿಯಾ ಡೆನ್ನಿಂಗ್ ಎಂಬ ಯುವತಿ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ನೋಡಲು ಆಗ್ರಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಳು. ಇಲ್ಲಿ ತನಗಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಆಲಿಯಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋಗಿ, ಕೊನೆಗೆ ತಾನೇ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಬದಲಾದೆ ಎಂದು ಆಲಿಯಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಆಲಿಯಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಆಕೆ ಭಾರತೀಯ ಯುವಕನೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಯುವಕನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸುತ್ತಿರುವುದೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. 'ಇದು ತುಂಬಾ ತಮಾಷೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ. ಈಜಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯಾಗಿ ಬಂದರೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ನನಗೆ ಅದು ಬೇಡ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು' ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.
ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಯುವಕರು:
ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಾಜ್ಮಹಲ್ನ ಮುಂದೆ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾಜ್ಮಹಲ್ ನೋಡಲು ಅನೇಕರು ಅಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರ ನಡುವೆ, ಯುವಕರು ಆಲಿಯಾ ಜೊತೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವ ವಿದೇಶಿಗರು ಇಂತಹ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದುಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಆಲಿಯಾ ಒಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯಂತೆ ಯುವಕನ ಜೊತೆ ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಏನೇ ಆದರೂ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗನೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಅನೇಕರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆಲಿಯಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಲವರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ.