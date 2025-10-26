ಸೌದಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದು ಜೈಲುಪಾಲಾಗಿ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಲಯಾಳಿ ನರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿವೆ. ಮಾನವೀಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ನರ್ಸ್ ಮೋನಿಷಾ ಸದಾಶಿವಂ ಅವರು ರೋಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೌದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ (ಇಖಾಮಾ ಅವಧಿ) ಮುಗಿದಿದ್ದರಿಂದ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ, ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳಲು ಮಲಯಾಳಿ ನರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಸೌದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಠಿಣ ತಪಾಸಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಂಧಿತರಾದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ನಾಂಡ್ಯಾಲ್ ನಿವಾಸಿ ಜಾಕೀರ್ ಭಾಷಾ (43) ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಕಿಂಗ್ ಸೌದ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಟಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ಜಾಕೀರ್ ಭಾಷಾ, 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನರ್ಸ್ಗಳೇ ಅವರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದರು.
ಬಡ ಕುಟುಂಬವು ಜಾಕೀರ್ ಭಾಷಾ ಅವರನ್ನು ಊರಿಗೆ ಕರೆತರಲು ಸಹಾಯ ಕೋರಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿತು. ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಕೇಳಿಯ ಕಲಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೋರಿತು. ಕೇಳಿಯ ದತ್ತಿ ವಿಭಾಗವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ, ಜಾಕೀರ್ ಭಾಷಾ ಜೈಲಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ಜೈಲು ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿ ಸವಾದ್ ಯೂಸುಫ್ ಅವರು ಕಾಕ್ಕಂಚೇರಿ ಮತ್ತು ತರ್ಹೀಲ್ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿ ಶರಫುದ್ದೀನ್ ಅವರು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.
ನರ್ಸ್ ಸಹಾಯದಿಂದಷ್ಟೇ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳಲು ಸಾಧ್ಯ:
ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನರ್ಸ್ ಒಬ್ಬರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಜಾಕೀರ್ ಭಾಷಾ ಅವರನ್ನು ಊರಿಗೆ ಕರೆತರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು. ಕೇಳಿಯ ಮನವಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ, ರಿಯಾದ್ನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಳತ್ತೂರ್ಪುಳದ ನಿವಾಸಿ ಮೋನಿಷಾ ಸದಾಶಿವಂ ಅವರು ರೋಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ರಜೆ ಪಡೆದು ಹೈದರಾಬಾದ್ವರೆಗೆ ರೋಗಿಯ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು. 'ತಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ವೃತ್ತಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದ ಬಗ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ' ಎಂದು ಮೋನಿಷಾ ಸದಾಶಿವಂ ಹೇಳಿದರು. ನಿನ್ನೆ ಶ್ರೀಲಂಕನ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಜಾಕೀರ್ ಭಾಷಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಊರು ತಲುಪಿದರು. ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಟಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮೋನಿಷಾ ಸದಾಶಿವಂ ಅವರು ಜಾಕೀರ್ ಭಾಷಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮನೆವರೆಗೂ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು.