Congress vs BJP saree row ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟ ಚಿತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಡೊಂಬಿಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಗಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸೀರೆ ಉಡಿಸಿದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಖಂಡಿಸಿದ್ದು, ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಕಲ್ಯಾಣ್(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಪ್ರಕಾಶ ಪಗಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸೀರೆ ಉಡಿಸಿದ ಘಟನೆ ಮಂಗಳವಾರ ಡೊಂಬಿವಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಪಗಾರೆ ಅವರು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಚಿತ್ರವೊಂದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪಗಾರೆ ಅವರ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಗರು ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದಿದ್ದು, ‘ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ. ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಅವಮಾನಕರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವೂ ಅಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಕಲ್ಯಾಣ್ ನ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಂದು ಪರಬ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ, ಪಗಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸೀರೆ ಉಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಿರುಗೇಟು:
ಬಿಜೆಪಿಗರ ಈ ನಡೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಚಿನ್ ಪೋಟೆ, ‘ಪಗಾರೆ 73 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯರು. ಅವರು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇಂತಹ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅಂತಹ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಅದೇ ಗತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು.
'ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ' ಎಂದು ಶ್ರೀ ಪಗಾರೆ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು ಮುಂದುವರಿದು, ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಸಂದೀಪ್ ಮಾಲಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಕರೆ ಬಂತು. ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸಂದೀಪ್ ಮಾಲಿ, ಜನರ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ, ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದು, ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನನಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರು ಎಂದು ಶ್ರೀ ಪಗಾರೆ ಹೇಳಿದರು.
ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ (ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ) ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.