ಈ ಆದೇಶವು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವಕ್ಫ್ ನೋಂದಾಯಿತ ಮಸೀದಿಗಳು, ಮದರಸಾಗಳು ಮತ್ತು ದರ್ಗಾಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ರಾಯ್ಪುರ (ಆ.13):ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಎಲ್ಲಾ ಮಸೀದಿಗಳು, ದರ್ಗಾಗಳು ಮತ್ತು ಮದರಸಾಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸಲೀಂ ರಾಜ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯದ ಹಲವಾರು ಮುತ್ತವಾಲಿಗಳೊಂದಿಗೆ (ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಥವಾ ಪಾಲಕ) ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಈ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
"ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಲು ಸ್ವತಂತ್ರರು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೀಸಲಾತಿ ಇರಬಾರದು. ಒಬ್ಬರು ತಾವು ಅನುಸರಿಸುವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ತಾವು ವಾಸಿಸುವ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಮಸೀದಿಯ 'ಇಮಾಮ್' ಮಸೀದಿ ಸಮಿತಿಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು/ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಗಳು, ಮಸೀದಿ ಅಥವಾ ದರ್ಗಾದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮಂಡಳಿಗೆ ಅದರ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.
