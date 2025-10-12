ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕಪಾಲಭಾತಿ, ಸರ್ವಾಂಗಾಸನ ಮತ್ತು ಶವಾಸನದಂತಹ ಯೋಗಾಸನಗಳು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ, ಉದುರುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇನ್ನೂ ಹೆಟಚ್ಚಿನ ಟಿಪ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ..
ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಟಿಪ್ಸ್
ಅದೆಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ (Baba Ramdev) ಅವರಿಂದ ಸಲಹೆ ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ಸೋರೆಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು 3 ಸುಲಭ ಯೋಗಾಸನಗಳಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಗ ಗುರು ಬಾಬಾ ರಾಮ್ದೇವ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪುರುಷರೂ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೂದಲು ಉದುರಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ, ಒತ್ತಡ, ತಪ್ಪು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಯುಕ್ತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ. ಯೋಗಗುರು ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಕೂದಲು ಉದುರಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು
ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಉಷ್ಣತೆ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳ ಕೊರತೆ, ಮತ್ತು ಅಸಮತೋಲಿತ ದಿನಚರಿ ಕೂದಲು ಉದುರಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೋರೆಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯಿರಿ
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಪುದೀನಾ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ಸೇರಿಸಿ (ಅಸಿಡಿಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಂಬೆ ಬೇಡ). ಇದು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಸೇವಿಸಿ
ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೂಸ್ಬೆರಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟಾನಿಕ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಿಳಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಕ್ಯಾಂಡಿ, ಜ್ಯೂಸ್, ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಮುರಬ್ಬ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವಿಸಬಹುದು.
ಅನುಲೋಮ-ವಿಲೋಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ
ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವು ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಪೋಷಣೆ ಕೂಡ ತಲುಪುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವು ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯ ಆರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆಂತರಿಕ ಪೋಷಣೆಯ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನದಿಂದ ದೂರವಿರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಗ ಮಾಡಿ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹರ್ಬಲ್ ಹೇರ್ ವಾಶ್
ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಾಂಪೂಗಳ ಬದಲು, ಕೂದಲು ತೊಳೆಯಲು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಸೀಗೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಂಟುವಾಳಕಾಯಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇವು ಕೂದಲಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಕೂದಲಿಗೆ ಯೋಗಾಸನಗಳು
ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕಪಾಲಭಾತಿ, ಸರ್ವಾಂಗಾಸನ ಮತ್ತು ಶವಾಸನದಂತಹ ಯೋಗಾಸನಗಳು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉದುರುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.