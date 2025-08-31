ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಬಹಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಹಿಷ್ಕಾರವು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಆ.31): ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತದ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ವಿರೋಧಿ ಭಾವನೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಕಾರಣವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಧಿಸಲಾದ ಈ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಮದು ಸುಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಯೋಗ ಗುರು ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಪೆಪ್ಸಿ, ಕೋಕಾ ಕೋಲಾ, ಸಬ್ವೇ, ಕೆಎಫ್ಸಿ, ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್ನಂತಹ ಅಮೆರಿಕನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನೂ ಈ ಅಂಗಡಿಗಳ ಕೌಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಾರದು. ಈ ಬಹಿಷ್ಕಾರವು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಸುಂಕ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ರಾಮದೇವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ಅಲೆ: ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಬ್ರಿಟನ್, ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಮೆರಿಕನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಹಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕರೆಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. 1.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ದೂರವಾದರೆ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ರಾಮದೇವ್ ಈ ಸುಂಕವನ್ನು 'ಸುಂಕ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ' ಮತ್ತು 'ಆರ್ಥಿಕ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಕರೆ:
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸ್ವದೇಶಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಥಳೀಯತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ(Adopt Swadeshi products to empower local artisans) ಎಂಬ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಯಾವುದೇ ನಾಯಕರು ಸ್ವದೇಶಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಜನರಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಕು. ಭಾರತದ ಜನರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ತಯಾರಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವೂ ನಮಗೆ ಸ್ವದೇಶಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆ'ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ' ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಬಲವನ್ನು ತಂದಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಭಾರತ ತಿರುಗೇಟು:
ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಿ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಸುಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನ್ಯಾಯ, ಅನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳುವಳಿಯ ಪುನರ್ಜನನ:
ಎಎಪಿ ಸಂಸದ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಅವರು ಟ್ರಂಪ್ಗೆ 1905ರ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. '146 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರು ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದರೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಅಮೆರಿಕದ ಮೇಲೆ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು 'ಸ್ವದೇಶಿ 2.0' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಯಡವಟ್ಟಿಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟ:
ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪನಿಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವು ಗಣನೀಯವಾಗಿದೆ. ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್ (ವೆಸ್ಟ್ಲೈಫ್ ಫುಡ್ವರ್ಲ್ಡ್) 2024ರಲ್ಲಿ 2,390 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ 5% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪೆಪ್ಸಿಕೋ ಇಂಡಿಯಾ 2024ರಲ್ಲಿ 8,200 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತವನ್ನು ತನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಟಾಪ್ 15 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಪ್ಸಿಕೋ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 3,500-4,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಬಹಿಷ್ಕಾರವು ಈ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಚೀನಾದಂತೆ ಭಾರತವೂ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಬೇಕು:
ರಾಮದೇವ್ ಅವರು ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದೆಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾದಂತೆ ಭಾರತವೂ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಬೇಕು. ಚೀನಾ ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕಕ್ಕೆ ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಎದುರಾಡಿದಾಗ, ಟ್ರಂಪ್ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಭಾರತವೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ದೃಢತೆಯನ್ನು ತೋರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವು ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ, ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಡಾಲರ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸವಾಲು ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ರಾಮದೇವ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರಂಪ್ರ ಸುಂಕ ನಿರ್ಧಾರವು ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ತಿರುವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಯಕರ ಸ್ವದೇಶಿ ಕರೆಯು ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತುಂಬಿದೆ. ಈ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಬಹುದು