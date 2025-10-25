ಶೀತ ಮತ್ತು ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಹಬೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ವೈದ್ಯರ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಮೂಗಿನ ಶುಷ್ಕತೆ, ಕಿರಿಕಿರಿ, ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಶೀತ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಮೊದಲು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದು ಹಬೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಬಿಸಿ ಉಗಿ ಮೂಗನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ, ಲೋಳೆಯನ್ನು ತೆಳುಗೊಳಿಸಿ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಣ್ಣ ಶೀತಕ್ಕೂ ಉಗಿ ಉಸಿರಾಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವೇ? ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಸ್ಟೀಮಿಂಗ್ ಏಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ?
ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಶೀತ, ಸೈನಸೈಟಿಸ್, ಅಲರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಧೂಳು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಉಸಿರಾಟ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಬೆಯಾಡುವುದು ಲೋಳೆಯನ್ನು ತೆಳು ಮಾಡಿ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಾಡುವುದು ಮೂಗಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಲೋಳೆಯ ಪೊರೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ?
2025ರಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ 400 ಜನರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಇವರಲ್ಲಿ 60% ಜನರು ವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಬೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ 35% ಮಂದಿಗೆ ಮೂಗಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಶುಷ್ಕತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು.
ಸ್ಟೀಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು?
ದೆಹಲಿಯ ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಿರಿಯ ಇಎನ್ಟಿ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಅಜಯ್ ಗುಪ್ತಾ ಹೇಳುವಂತೆ, ಹಬೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದರೂ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಬಿಸಿ ಉಗಿಯು ಮೂಗಿನ ತೆಳುವಾದ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸುಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವೂ ಆಗಬಹುದು. ನೀರು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮುಖವನ್ನು ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಟರೆ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಬೆಯಾಡುವುದು ಮೂಗನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮೂಗಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಲೋಳೆಯ ಸಮತೋಲನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಗುಪ್ತಾ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
2024ರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಓಟೋಲರಿಂಗೋಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಾರಕ್ಕೆ ಐದು ಬಾರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಬೆ ಉಸಿರಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಮೂಗಿನ ಶುಷ್ಕತೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸೈನುಟಿಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಂಭೀರ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಮೂಗಿನ ಪೊರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಉಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?
ಆದರೆ ಹಬೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕೆಂದಲ್ಲ. ಡಾ. ಗುಪ್ತಾ ಸಲಹೆ ನೀಡುವಂತೆ, ಮೂಗು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿ ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಉಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸೌಮ್ಯವಾದ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಲವಣಯುಕ್ತ ಹನಿಗಳು ಅಥವಾ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸುವುದು ಸಾಕು.
ಹಬೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ. ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿ, ಆದರೆ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಮುಖವನ್ನು 12-15 ಇಂಚು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. 5-7 ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಗಿ ಉಸಿರಾಡಬೇಡಿ. ಮುಗಿದ ನಂತರ ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮೂಗನ್ನು ಒರೆಸಿ, ಶುಷ್ಕತೆ ತಡೆಯಲು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಬಳಸಿ.ಹಬೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸರಳ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸುರಕ್ಷಿತ. ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಿ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ.