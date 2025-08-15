ರಜನಿಕಾಂತ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ್ದು, ಇಂದಿಗೂ ಜನರು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರ ಶಕ್ತಿ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಲೈವಾ 74 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹೇಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಕೂಲಿ (Coolie) ಸಿನಿಮಾ ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷನ್ನಿಂದಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ನಿಂದಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ದಿನಚರಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ವ್ಯಾಯಾಮ ದಿನಚರಿ
ಸದ್ಯ ತಲೈವಾ ಅವರ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮದ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಧರಿಸಿರುವ ರಜನಿಕಾಂತ್, ಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಡಂಬಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಿಟಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 26 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ತಮ್ಮ ತರಬೇತುದಾರರ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 2 ರಂದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರದ ಆಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ವ್ಯಾಯಾಮದ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ ‘ಕೂಲಿ’
ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಕೂಲಿ' ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಬಳಗವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಚಿತ್ರವು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ದೇವಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 'ವಾರ್ 2' ಮತ್ತು 'ಕೂಲಿ' ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ.
'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ
'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಜೊತೆಗೆ ಸೌಬಿನ್ ಶಾಹಿರ್, ಉಪೇಂದ್ರ, ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್, ಸತ್ಯರಾಜ್ ಮತ್ತು ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮಿರ್ ಅವರ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರವು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರವು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ 'ಎ' ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ತಮಿಳು ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಚಿತ್ರವು ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 'ಕೂಲಿ' ಮತ್ತು ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅವರ 'ವಾರ್ 2' ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ವೀಕೆಂಡ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ. ಮೊದಲ ದಿನದ ಗಳಿಕೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆಯಷ್ಟೇ.