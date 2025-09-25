Hayley Black UK Woman ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಕಳಿಸಿದಾಗ ತನ್ನ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಮುರಿದುಹೋಗಿದೆ.ಈ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಕೆಯ C6 ಮತ್ತು C7 ಕಶೇರುಖಂಡ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡು, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಬಲವಾದ ಆಕಳಿಕೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯ ದೇಹದ ಸಂಕೇತ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
Hayley Black UK Woman: ಆಕಳಿಕೆ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಗಾಯ: ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಗ್ಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಆಕಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಆದರೆ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ 36 ವರ್ಷದ ಹೈಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಗೆ, ಈ ಸರಳ ಆಕಳಿಕೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಗೆ ಎದ್ದು ಎಂದಿನಂತೆ ಆಕಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಕೆಯ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಯೇ ಮುರಿದುಹೋಗಿದೆ! ಆಕಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಮುರಿಯುತ್ತಾ? ಹೇಗೆ ಮುರಿಯಿತು? ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಹೈಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಗೆ ಏನಾಯಿತು?
ಹೈಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ. ದಿನಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಕಳಿಸುವುದು ಮೈಮುರಿಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದರೆ ಅವತ್ತು ಎಂದಿನಂತೆ ಆಕೆ ತನ್ನ ನವಜಾತ ಮಗಳಿಗೆ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಎದ್ದಳು. ಅವಳು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗುವಿನಂತೆ ಜೋರಾಗಿ ಆಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಅವಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತನ್ನ ದೇಹದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆದಾಂತಾಗಿ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದಳು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆಕೆಯ ಬಲಗೈ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂಥದೋ ಸೆಳವು ನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. ಹೈಲಿಯ ಪತಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೋವು ಅಸಹನೀಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆಘಾತವು ಅವಳ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯು ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಅನಿಸತೊಡಗಿತು.
ವೈದ್ಯರು ಏನು ಹೇಳಿದರು?
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯರಿಗೂ ಹೈಲಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮುಂದುವರಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅವಳ C6 ಮತ್ತು C7 ಕಶೇರುಖಂಡಗಳು (ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂಳೆಗಳು) ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದು, ಅವಳ ಬೆನ್ನುಹುರಿಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವಳ ಬಲಭಾಗವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ವೈದ್ಯರು ತಕ್ಷಣವೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದರು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು ಅವಳು ಬದುಕುಳಿಯುವ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೇವಲ 50-50 ಇತ್ತು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಹೈಲಿ ತನ್ನ ಕೆಲವು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದಳು, ಆದರೆ ಅವಳ ಬೆನ್ನುಹುರಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿತ್ತು
ಆಕಳಿಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ತರುತ್ತಾ?
ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಆಕಳಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿ ಆಕಳಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದರೆ, ಅದು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು. C6 ಮತ್ತು C7 ಕಶೇರುಖಂಡಗಳು ಬೆನ್ನುಹುರಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಮೂಳೆಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡರೆ, ಅದು ನರಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಹೇಲಿಯ ಜೀವನದ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮ
ಈ ಘಟನೆಯು ಹ್ಯಾಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬಾಧಿಸಿತು. ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸಿದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ವೈದ್ಯರು ಏನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?
ಇದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಕರಣ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಿಗ್ಗಿಸುವಿಕೆ, ಆಕಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಸರಳ ಚಲನೆಗಳ ನಂತರ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತೀವ್ರವಾದ ನೋವು, ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ನೀವು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.