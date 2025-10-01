Diet during fever: ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಜ್ವರದ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಹಲವು ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಈಗ ಜ್ವರದ ಕಾಲ. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದು ಬೇಗನೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಜ್ವರದ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ವರ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು
ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾದಾಗ ಅದು ಬೇಗನೆ ಗುಣವಾಗಬೇಕಾದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬೇಕು. ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಹಲವು ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನೆನಪಿಡಿ, ವೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು.
ನೀರು ಕುಡಿಯದಿರುವುದು
ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭೇದಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಯಾಸವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ದೇಹಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೇಕು. ಜ್ವರವಿದ್ದಾಗ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಚಹಾಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದಿರುವುದು
ಜ್ವರ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ 7 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲವಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಲಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವಾಗ
ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಏನು ತಿನ್ನಬಹುದು, ಏನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅರಿವಿರಬೇಕು. ಬೇಗನೆ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಜ್ವರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನಲು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು.
ಸ್ವಯಂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವುದು
ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬೇಗನೆ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ವರ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ರೋಗದ ತೀವ್ರತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.