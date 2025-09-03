ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ದೇವಾಶ್ರಮದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕ್ವಿಟ್ಮೋಜ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮತ್ತು ಮಲೇರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನವು 2,000 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.3):ನಮಸ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ, ಮುದೇನಹಳ್ಳಿಯ ಸೇವಾ ದೇವಾಶ್ರಮವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ "ಕ್ವಿಟ್ಮೋಜ್ ಸುರಕ್ಷಾ" ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮತ್ತು ಮಲೇರಿಯಾದಂತಹ ರೋಗಕಾರಕಗಳಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಅಭಿಯಾನ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಪರಿಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ವಿಟ್ಮೋಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಮಸ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸಮುದಾಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತು, ಅಲ್ಲಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ, ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕ ಅಗರಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಪೋಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಂತೆ, ಕ್ವಿಟ್ಮೋಜ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನವು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ 2,000 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ನಮಸ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಿಟ್ಮೋಜ್ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕಗಳ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪ್ರಸನ್ನನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅಭಿಯಾನದ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಿಟ್ಮೋಜ್ #FightTheBite ಎಂಬ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸೇರಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.