ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳ ಬಿಳಿ ಶೂ ಮೇಲಿರುವ ಕಪ್ಪು ಕಲೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ವಾ?, ಏನೂ ಬೇಡ ಇದೊಂದೇ ಸಾಕು
Remove Shoe Stains: ಬಿಳಿ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಕೊಳೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋಪ್ ಅಥವಾ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬಳಸಿದ ನಂತರವೂ ಕಲೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮೊದಲು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.
ಕಲೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ
ದೀಪಾವಳಿ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ, ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಮನೆಯನ್ನು ತೊಳೆದು ಬಳಿದರಾಯಿತೇ?. ದಿನ ನಿತ್ಯ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳ ಕಡೆಯೂ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಲ್ಲವೇ?. ಈ ಪೈಕಿ ಬಿಳಿ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಕೊಳೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋಪ್ ಅಥವಾ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬಳಸಿದ ನಂತರವೂ ಕಲೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ.
ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ
ಕೊನೆಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಹಳೆಯ ಶೂಗಳು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮೊದಲು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಶೂಗಳನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ
ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇವು ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಕ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಶೂಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಮೊಂಡುತನದ ಕೊಳಕು ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ಬಿಳಿ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಬಳಸಿ
ಈ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಇತರ ಮನೆಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಾಗ, ಈ ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನವು ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ದುಬಾರಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸರಳವಾದ ಬಿಳಿ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಬಳಸಿ. ಬಣ್ಣದ ಜೆಲ್ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಿಡಬಹುದು.
ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಿ
ಕಲೆಯಾದ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಶೂಗಳ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ಕಲೆಯಾದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿ. ಹಳೆಯ, ಮೃದುವಾದ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಅಥವಾ ಮೃದುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ.
ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ
ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ನೊರೆಯಾಗಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಎತ್ತಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸುವಿರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಜ್ಜುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕಲೆ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದಾಗ, ಸ್ವಚ್ಛವಾದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಳಿದಿರುವ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒರೆಸಲು ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ. ಒಣಗಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಬೂಟುಗಳು ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.