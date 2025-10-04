- Home
- ಒಂದೇ ಒಂದು ತಿಗಣೆಯೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಈ ಬಿಳಿ ಪುಡಿ ರಕ್ತ ಹೀರುವ ಕೀಟವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ
Home Remedy for Bed Bugs: ಜನರು ತಿಗಣೆ ಓಡಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ಪ್ರೇಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಕೇವಲ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದಲೂ ತೊಡೆದುಹಾಕಬಹುದು.
ಕೇವಲ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥ ಸಾಕು
ತಿಗಣೆ ಮನೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉಪದ್ರವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ, ರಕ್ತ ಹೀರುವ ಕೀಟ ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವುಗಳ ಕಡಿತವು ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ಪ್ರೇಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಕೇವಲ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದಲೂ ತಿಗಣೆಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಬಹುದು.
ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ರಾಮಬಾಣ
ಅಂದಹಾಗೆ ತಿಗಣೆಯನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ವಿಶಾಲ್, ತುಂಬಾ ಅಗ್ಗದ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ರಾಮಬಾಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ. ಈ ಬಿಳಿ ಪುಡಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಪಯುಕ್ತವಲ್ಲ, ತಿಗಣೆಯಂತಹ ಮೊಂಡು ಕೀಟವನ್ನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಕೊಳಕು ಮಾತ್ರ ಕಾರಣವಲ್ಲ
ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆಗೆ ಕೊಳಕು ಮಾತ್ರ ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಇತರ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಕೀಟಗಳಾಗಲಿ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಚ್ಚಗಿನ, ಕತ್ತಲೆಯಾದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತವೆ. ಹಾಸಿಗೆಗಳು, ಹಾಸಿಗೆ ಸುಕ್ಕುಗಳು, ಸೋಫಾ ಮೂಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೋಡೆಯ ಬಿರುಕುಗಳು ಅವುಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಧೂಳಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಬಿಸಿನೀರು
ಇನ್ನು ತಿಗಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳು, ದಿಂಬಿನ ಹೊದಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ಟನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ , ನೀವು ತಿಗಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ , ಎಲ್ಲಾ ಹಾಸಿಗೆ ಹೊದಿಕೆಗಳು, ದಿಂಬಿನ ಹೊದಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಬಳಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ತಿಗಣೆಯ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಾರ್ವಾಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ತೊಳೆದ ನಂತರ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ. ಶಾಖವು ತಿಗಣೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್
ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಅಥವಾ ಒಣಗಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ನ ಹೀರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಾಸಿಗೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಮಡಿಕೆಗಳು, ಮೂಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ತಿಗಣೆಗಳು, ಅವುಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಅಂದರೆ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೋಲು ಅಥವಾ ರಾಡ್ನಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆಯಿರಿ. ಇದು ಹಾಸಿಗೆಯೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಯಾವುದೇ ಧೂಳು, ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಅಡಗಿರುವ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ
ಇನ್ನು ವಿಶಾಲ್ ಅವರ ಟೆಕ್ನಿಕ್.. ಅಂದ್ರೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಬಳಸುವುದು. ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದರ ಮೇಲೆ ತೆಳುವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ತಿಗಣೆಗಳು ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು 6 ರಿಂದ 7 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ.
ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ
6-7 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ, ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ನೆನಪಿಡಿ. ತಿಗಣೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ. ಇದು ತಿಗಣೆಗಳು ಹಾಸಿಗೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ತಿಗಣೆ ಕಾಟ ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು.
