ದಿಂಬು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕೊಳಕಾಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು 5 ರೂ.ಸಾಕು.. ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ಕಲೆಗಳು ಮಾಯ
Pillow Cleaning Tips: ದಿಂಬಿನ ಬಣ್ಣ ಹಳದಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ತಲೆಯೂರಿ ಮಲಗುವುದಕ್ಕಾಗಲೀ, ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಲೀ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದು ನಿಮ್ಮ ದಿಂಬನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಬೆಳ್ಳಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣಲು
ಬೆವರು, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯಿಂದಾಗಿ ದಿಂಬುಗಳು ಕೊಳಕಾಗಿ ಕಾಣುವುದಲ್ಲದೆ, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಕೇವಲ 5 ರೂ.ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದಿಂಬುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿ
ದಿಂಬುಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಬೆವರು, ಸತ್ತ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಬರುವ ಎಣ್ಣೆ ಕಾರಣ. ದಿಂಬಿನ ಕವರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಈ ಕೊಳಕು ನೇರವಾಗಿ ದಿಂಬಿನ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ದಿಂಬು ಕ್ಲೀನರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ರಸವು ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ರಸವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ. ದಿಂಬು ಎಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. ನಿಂಬೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲವು ಕೊಳೆಯನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ನಿಮ್ಮ ದಿಂಬುಗಳನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌದು. ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ 2 ಚಮಚ ವಿನೆಗರ್, 1 ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ. ದಿಂಬಿನ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಷ್ ನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ದಿಂಬುಗಳನ್ನು ಮಷಿನ್ನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕಾದರೆ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಮಾರ್ಜಕವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಅರ್ಧ ಕಪ್ ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸಿ. ವಿನೆಗರ್ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತೊಳೆದ ನಂತರ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ದಿಂಬುಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ.
ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕವರ್ ತೊಳೆಯಿರಿ
ನಿಮ್ಮ ದಿಂಬುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ದಿಂಬಿನ ಕವರ್ ಬಳಸಿ. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕವರ್ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ದಿಂಬನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.
ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ
ಮುಖಕ್ಕೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ದಿಂಬು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ದಿಂಬು ಮುಖದ ಚರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮುಖವು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ದಿಂಬಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ದಿಂಬನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಬಹುದೇ?
ನಿಮ್ಮ ದಿಂಬನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ನಿಂಬೆ ಅಥವಾ ವಿನೆಗರ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ದಿಂಬಿನ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅದನ್ನು ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಬಹುದೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ಯಾವಾಗಲೂ ದಿಂಬಿನ ಲೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.