ಹುಡುಗಿಯರ ಹಲ್ಲಿನ ಜೋಡಣೆ ಹೀಗಿದ್ದರೆ, ತವರು ಮನೆ-ಗಂಡನ ಮನೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ!
ಹುಡುಗಿಯರ ಹಲ್ಲಿನ ಜೋಡಣೆ ನೋಡಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಹಲ್ಲಿನ ಜೋಡಣೆ ಇರೋ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಕೊರತೆ ಇರಲ್ಲ.
ಹಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ, ಸಮಯ ನೋಡಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇ ಶರೀರದ ಭಾಗಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೇಳಬಹುದು. ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಹಲ್ಲಿನ ಜೋಡಣೆ ನೋಡಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಬಹುದು. ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಹಲ್ಲಿನ ಜೋಡಣೆ ಇರೋ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಕೊರತೆ ಇರಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗಂಡ, ಅತ್ತೆ-ಮಾವರಿಗೂ ದುಡ್ಡು ತರ್ತಾರಂತೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ...
ಹಲ್ಲಿನ ನಡುವೆ ಸಂದು/ಕಿಂಡಿ ಇದ್ದರೆ....
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಲ್ಲಿನ ನಡುವೆ ಸಂದು ಇರೋ ಹುಡುಗಿಯರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ದುಡ್ಡಿನವರಂತೆ. ಇವರ ಜೀವನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ, ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೂ ದುಡ್ಡು ತರ್ತಾರೆ. ಅತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ದುಡ್ಡಿನ ಕೊರತೆ ಇರಲ್ಲ. ಇವರು ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು.
ಇಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜೀವನ ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತೆ. ದುಡ್ಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದುಡ್ಡು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ನೇರವಾದ ಹಲ್ಲುಗಳಿದ್ದರೆ...
ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನೇರವಾದ, ಸಮಾನವಾದ ಹಲ್ಲುಗಳಿರೋ ಹುಡುಗಿಯರು ಕೂಡ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಂಬಲ ಇವರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ. ದುಡ್ಡಿನ ಕೊರತೆ ಇರಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಮುಂದಿರಬೇಕು ಅಂತಾ ಆಸೆ. ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೆಚ್ಚು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದಿಸೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಗಂಡ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಅತ್ತೆ-ಮಾವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚು.
ವಕ್ರವಾದ ಹಲ್ಲುಗಳಿದ್ದರೆ...
ವಕ್ರವಾದ ಹಲ್ಲುಗಳು ಅಂದರೆ ಹಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಹಲ್ಲುಗಳು ಅದೃಷ್ಟ ತರುತ್ತವೆ. ಇವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದುಡ್ಡಿನ ಕೊರತೆ ಇರಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲು ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ. ದುಡ್ಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲ್ಲ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನಕ್ಕಾಗ ಒಸಡು ಕಾಣಿಸುವುದು
ನಗುವಾಗ ಹಲ್ಲುಗಳ ಜೊತೆ ಒಸಡು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸ್ತೀರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ದುಡ್ಡಿನ ಕೊರತೆ ಇರಲ್ಲ. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ, ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೂ ದುಡ್ಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲ್ಲ.
ಚಿಕ್ಕ ಹಲ್ಲುಗಳಿದ್ದರೆ...
ಹುಡುಗಿಯರ ಹಲ್ಲುಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ರೆ, ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ಗೆಲುವು ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.