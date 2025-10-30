ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ..ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಳಸಿದರೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಸುಕ್ಕುಗಳು ಮಾಯ
Ironing Hacks: ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇಸ್ತ್ರಿ ಅಥವಾ ಐರನ್ ಮಾಡಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ಆ ಲುಕ್ಕೇ ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಸ್ತ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದ್ದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪವರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಐರನ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆಂದು ನೋಡೋಣ..
ಸ್ಟೀಮ್ ಐರನ್ (Steam Irons)
ಇದು ಈಗ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಸಹ ಸ್ಟೀಮರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಐರನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸುರಿದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ನೀವು ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟರೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದವರೆಗೆ ತಣ್ಣಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹರಡಿ. ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಿದರೆ ಸುಕ್ಕುಗಳು ಮಾಯವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೃದುಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನೀರು ತಣ್ಣಗಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಬಳಸಿ. ನೀರು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೀಮ್ ಹೆಚ್ಚು ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.
ಅನ್ವಿಲ್
ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಇದು. ನೀವು ಭಾರವಾದ ಅನ್ವಿಲ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಭಾರವಾದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಬೇಕು. ನೀವು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಉಡುಪನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಡಬೇಕು. ಈ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ. ನೀವು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಳಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಉಡುಪು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಬಟ್ಟೆ ಮೃದುಗೊಳಿಸುವ ಲಿಕ್ವಿಡ್
ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ದ್ರವವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?. ಹೌದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಮೃದುಗೊಳಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸುರಿಯಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೃದುಗೊಳಿಸುವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸುರಿಯಿರಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹರಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಮೃದುಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಪ್ರೇ ಅನ್ನು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಸುಕ್ಕುಗಳಿರುವ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸುಕ್ಕುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸೂಪರ್ ಇಸ್ತ್ರಿ ಆಗುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ.
ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಅಥವಾ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಐಡಿಯಾ. ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್ ಬಳಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ನೇರಗೊಳಿಸುವಂತೆಯೇ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಉಡುಪಿನ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ, ಶಾಖವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಉಡುಗೆ ಸೂಪರ್ ಇಸ್ತ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್
ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನೀವು ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಬಹುತೇಕ ಉಗಿ ಕಬ್ಬಿಣದಂತೆಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೇತುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಒಣಗಿಸಲು ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರೈಯರ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯು ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.