ಈ ಆರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತಿಜೋರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಖಾಲಿ
ಅಡುಗೆಮನೆಯು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ದೇವಿಯ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತುವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಪಾಲಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ, ತಿಜೋರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಖಾಲಿ.
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ (Hindu Dharma) ವಾಸ್ತುವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡತನ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ, ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ, ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ತುಂಡಾದ ಪಾತ್ರೆಗಳು
ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅಥವಾ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ , ತುಂಡಾದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಇದ್ದರೆ, ಅವು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕಾಣುವುದಲ್ಲದೆ, ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಅವು ಮನೆಗೆ ಬಡತನವನ್ನೂ ತರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ತುಂಡಾದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣದ ಹರಿವನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಅನಗತ್ಯ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಅಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕೊಳೆತ ಧಾನ್ಯಗಳು
ಬಳಕೆಯಾಗದ ಮಸಾಲೆಗಳು, ಕೊಳೆತ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಯು ಕುಂದುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ವಾಸನೆಗಳು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಬಳಸಿದ ಎಣ್ಣೆ
ಹಳೆಯ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಬಳಸಿದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಎಣ್ಣೆಯು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಕನ್ನಡಿಗಳು
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಇಡಬಾರದು. ಅವು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹರಡಬಹುದು.
ಪೊರಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಪ್
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೊರಕೆ ಅಥವಾ ಕೊಳಕು ಮಾಪ್ ಇಡುವುದನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ವಾಸ್ತು ದೋಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆಮನೆಯು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ದೇವಿಯ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಗೌರವಿಸುವುದು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಬಡತನದ, ನಷ್ಟದ ನೇರ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಔಷಧಿಗಳು
ಬಿಲ್ಗಳು, ಔಷಧಿಗಳು, ದಾಖಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಳಂತಹ ಆಹಾರೇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಆಹಾರದ ಶಕ್ತಿ ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.