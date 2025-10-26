- Home
- ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲೂ Bigg Boss ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹವಾ: ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್!
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 12ರ ಸ್ಪರ್ಧಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ 'ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು' ಧಾರಾವಾಹಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿಯರಾದ ವಿದ್ಯಾ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯಾ ಮೆಂಡನ್ ಈ ಡೈಲಾಗ್ಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಕ್ಷಿತಾ ಹವಾ
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ (Bigg Boss 12) ಸದ್ಯ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಹವಾ ಜೋರಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೇನೇ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಆಗ್ತಿರೋದು ಕೂಡ ಇದೇ ರಕ್ಷಿತಾ. ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರಿಂದ ಬೈಸಿಕೊಂಡವರು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆ ಮಿಕ್ಸ್
ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ (Rakshtha Shetty) ಮಂಗಳೂರಿನವರಾದರೂ, ಅವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೀವನ ನಡೆದದ್ದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ. ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳು ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ತುಳು, ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದಲೇ ಅವರು ಫೇಮಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುವುದು.
ಭಾಷೆಯಿಂದಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ
ಇವರ ಕನ್ನಡದ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇವರ ಕನ್ನಡದಿಂದಲೇ ವೀಕ್ಷಕರು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿ ಪಡುವುದು ಇದೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮೀಮ್ಸ್
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಮ್ಸ್, ಜೋಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರೋದು ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕನ್ನಡದಿಂದಲೇ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವರ ಕನ್ನಡದ ಮಾತನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಹಲವರು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು ಇದೆ. ಇದೀಗ ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು (Puttakkana Makkalu) ಸ್ನೇಹಾ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ವಿದ್ಯಾ ರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಬಂಗಾರಮ್ಮನ ಮಗಳು ವಸು ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸೌಮ್ಯಾ ಮೆಂಡನ್ ಅವರು ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಡೈಲಾಗ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಡೈಲಾಗ್
ನೀವು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ನೀವು ಎಂಥ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ... ನನ್ನ ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ.... ನೀವು ಇದೇ ಆಗ್ತೀರಾ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಗರಂ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಂಜು ಭಾಷಿಣಿ (Manju Bhashini) ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಕೂಲಾಗಿ ನಾನು ಅದೇ ಆಗ್ತೀನಿ ಎಂದಿದ್ದರು. ಇದನ್ನೇ ಈಗ ಇಬ್ಬರೂ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ವಿದ್ಯಾ ರಾಜ್ ಕುರಿತು...
ಇನ್ನು ನಟಿ ವಿದ್ಯಾ ರಾಜ್ ಅವರ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸದ್ಯ 'ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ 'ಸ್ನೇಹಾ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇವರು, 'ರಾಮಾಚಾರಿ', 'ಕನ್ಯಾದಾನ', 'ಸೇವಂತಿ' ಮುಂತಾದ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಸೀರಿಯಲ್ 'ಹಂಸಗೀತಂ' ಹಾಗೂ 'ಘೋಸ್ಟ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಸೌಮ್ಯಾ ಕುರಿತು
ಇನ್ನು ವಸು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸೌಮ್ಯಾ ಮೆಂಡನ್ ಅವರಿಗೆ ಈಚೆಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು ಸೀರಿಯಲ್ನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 'ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸ' ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟ ಸುವೇದ್ ದಾಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೌಮ್ಯ ಮೆಂಡನ್ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ನೆರವೇರಿದೆ.