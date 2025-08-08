ಹೆಚ್ಚು ಕಾಸಿಲ್ವಾ?, ಪರ್ವಾಗಿಲ್ಲ 500 ರೂ.ಒಳಗೆ ಬೆಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ತಿರುಗ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾ?
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರತದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಗರ. ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿಟಿ ಐಟಿ ಪಾರ್ಕ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದೂ 500ರೂ. ಒಳಗೆ ನೋಡಬಹುದಾದಂತಹ ಯಾವುದಾದರೂ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಲೇಖನ ನಿಮಗಾಗಿಯೇ. ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರತದ ಮೂರನೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ನಗರವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ 500 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಉಚಿತವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತೇಕೆ ತಡ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೊರಡೋಣ ಬನ್ನಿ...
ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನ ಬೇಸಿಗೆ ಅರಮನೆ ಮತ್ತು ಕೋಟೆ
ಎಲ್ಲಿದೆ? ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 560018
ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ: ಭಾರತೀಯರಿಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ, ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ
ಸಮಯ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5:30 ರವರೆಗೆ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕಾದ, ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನ ಬೇಸಿಗೆ ಅರಮನೆಯು ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಪ್ರಿಯರು ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. 18 ನೇ ಶತಮಾನದ ಈ ಅರಮನೆಯು ಮೈಸೂರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವೈಭವ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲಂಕೃತ ಅಂಗಳದಿಂದ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ದಂತದ ಸಿಂಹಾಸನದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿವರವು ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೇಕೆ ತಡ, ಅರಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಿಂದಿನ ಆಕರ್ಷಕ ಕಥೆ ಕೇಳೋಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ.
ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಉದ್ಯಾನವನ
ಎಲ್ಲಿದೆ? ಮಾವಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 560004
ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ: ವಯಸ್ಕರಿಗೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ
ಸಮಯ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7 ರವರೆಗೆ
ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್, ನಗರದ ಗದ್ದಲದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತವರಣ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ. 1790 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಈ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ತರಹೇವಾರಿ ಸಸ್ಯಗಳು, ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಮರಗಳ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಮರಗಳ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರೂ, ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರೂ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಅರಮನೆ
ಎಲ್ಲಿದೆ? ನಂ.1, ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, ವಸಂತ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001
ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ: ವಯಸ್ಕರಿಗೆ 230 ರೂಪಾಯಿ, ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ 460 ರೂಪಾಯಿ
ಸಮಯ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 10-00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5:30 ರವರೆಗೆ, ಭಾನುವಾರ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭೂತಕಾಲದ ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟ ನೋಡಬಹುದು. ನಗರದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ವಾತವರಣ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನೀವಿಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬಹುದು, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಕೆತ್ತನೆಗಳು, ಸೊಗಸಾದ ಗೊಂಚಲು ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅರಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣ ನೋಡಬಹುದು. ಅಂದಹಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅರಮನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ದರ್ಬಾರ್ ಹಾಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜಮನೆತನದ ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು.
ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರಿಯನ್ಸ್
ಎಲ್ಲಿದೆ? ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, 7ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 560078
ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ:150-250 ರೂ.
ಸಮಯ: ಮಂಗಳವಾರ- ಶುಕ್ರವಾರ (10- 6ಗಂಟೆವರೆಗೆ), ಶನಿವಾರ- ಭಾನುವಾರ( 11-7 ಗಂಟೆವರೆಗೆ)
ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರು ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಇದು ಇತಿಹಾಸ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಆಕರ್ಷಕ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ವಿವಿಧ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಬಹುದು. ವಿವಿಧ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಬಳಸುವ ತಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಬಹುದು. ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವು ಅಪರೂಪದ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
ಹಲಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಕ್
ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹಲಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ - 560008
ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ: ಉಚಿತ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶದ ನಡುವೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಹಲಸೂರು ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಆಕರ್ಷಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭೂತಕಾಲವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಹಲಸೂರು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಲಸೂರಿನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೀವೊಮ್ಮೆ ಅನ್ವೇಷಿಸಲೇಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಎತ್ತರವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಗೋಥಿಕ್ ಶೈಲಿಯ ಚರ್ಚ್ ಆಗಿರುವ ಭವ್ಯವಾದ ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿ ಬೆಸಿಲಿಕಾ ಕೂಡ ಒಂದು.
ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್
ಎಲ್ಲಿದೆ? ಕಸ್ತೂರಬಾ ರಸ್ತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹಿಂಭಾಗ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಸಂಪಂಗಿ ರಾಮ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 560001
ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ: ಉಚಿತ
ಸಮಯ: 6-6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ
ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗದ್ದಲದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ವಾತವರಣ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕಾದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಹುಲ್ಲುಹಾಸು, ಎತ್ತರದ ಮರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಉದ್ಯಾನವನವು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು, ನೀವು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರೂ, ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಶಾಂತಿಯುತ ವಿಹಾರ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನನ್ನಾದರೂ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಹಸಿರು ಓಯಸಿಸ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡೋದನ್ನ ಮರೆಯದಿರಿ.
ವಿಜ್ಞಾನ ಗ್ಯಾಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು
ಎಲ್ಲಿದೆ? ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ, ಗಂಗಾ ನಗರ ಲೇಔಟ್, ಗಂಗಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 560024
ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ: ಉಚಿತ
ಸಮಯ: ಬುಧವಾರ- ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10-ಸಂಜೆ 6 ರವರೆಗೆ (ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ)
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆ ಸೈನ್ಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ನವೀನ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವು ವಿಜ್ಞಾನದ ಆಕರ್ಷಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಜನಶೀಲ ಮತ್ತು ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಹಿಂದಿನ ಆಕರ್ಷಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ನಗರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಧುನಿಕ ನಗರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎರಡರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗದ್ದಲದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಗುಪ್ತ ರತ್ನಗಳೂ ಇವೆ. ನೀವು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿರಲಿ, ಕಲಾ ಉತ್ಸಾಹಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅನ್ವೇಷಕರಾಗಿರಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಲು ಏನಾದರೊಂದು ಇದೆ.