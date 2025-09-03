ರೈಲಿನ ಲೈವ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ 5 ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್
Train running status online and offline: ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ಗೆ ಸ್ನೇಹಿ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರೈಲು ತಡವಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತde. ಹಾಗಾಗಿ ರೈಲು ಈಗ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ
SMS ಮೂಲಕ ಲೈವ್ ಸ್ಟೇಟಸ್
- ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಫೀಚರ್ ಫೋನ್ ಇದ್ರೂ, SMS ಮೂಲಕ ಲೈವ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನೋಡಬಹುದು.
- ಮೊದಲು ಮೆಸೇಜ್ ಆ್ಯಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ.
- SPOT
ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಉದಾ: SPOT 20202
- 139ಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ.
- ರೈಲಿನ ಲೈವ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ SMS ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ.
IVRS ಮೂಲಕ
- IVRS ತುಂಬಾ ಹಳೆಯ ಆದ್ರೆ ಭರವಸೆಯ ಟ್ರಿಕ್. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ರೈಲಿನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೇಳಬಹುದು.
- 139ಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ.
- ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಕೇಳಿ, ಲೈವ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
- ರೈಲು ನಂಬರ್ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ.
- IVRS ನಿಮಗೆ ರೈಲಿನ ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ.
NTES ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ
- ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇಯ ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ NTES (National Train Enquiry System)ನಲ್ಲಿ ರೈಲಿನ ಲೈವ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮತ್ತು ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡಲು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ.
- 'Spot Your Train' ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- ರೈಲಿನ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ, ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
- ಪ್ರಯಾಣದ ದಿನಾಂಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
- ರೈಲಿನ ಲೈವ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮತ್ತು ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣುತ್ತೆ.
NTES ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್
- ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು iOS ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಧಿಕೃತ NTES ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ.
- ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ NTES ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
- ಆ್ಯಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, 'Spot Your Train' ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
- ರೈಲಿನ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ, 'Show Instances' ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.
- ರೈಲು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟಸ್ ತಿಳಿಯಲು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
RailOne ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ
- CRIS RailOne ಆ್ಯಪ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ರೈಲ್ವೇಯ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನೂ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ತರುತ್ತೆ.
- ರೈಲು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಥವಾ iOS ಯೂಸರ್ಸ್ RailOne ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
- ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನಿಂದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ.
- ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ 'Track Your Train' ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
- ರೈಲಿನ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಾಕಿ.
- 'Current Movement' ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಲೈವ್ ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿ.
