ನಿಧಾನವಾಗ್ತಿದೆ ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆ; ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ವಿಷಯ
ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘ ಹಗಲು ಹೊತ್ತುಗಳು ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಭೂಮಿ ತಿರುಗುವ ವೇಗ
ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗುವ ವೇಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು "ನೇಚರ್ ಜಿಯೋಸೈನ್ಸ್" ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸುಮಾರು 4.5 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೂಮಿ ರೂಪುಗೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ಚಂದ್ರನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದರ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ವೇಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ದಿನದ ಅವಧಿ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, 1.4 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದಿನದ ಅವಧಿ ಕೇವಲ 18 ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಈಗ ಅದು 24 ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1.8 ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡುಗಳಷ್ಟು ಈ ತಿರುಗುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆಮ್ಲಜನಕ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಹಾಯವಾದ ದೀರ್ಘ ಹಗಲು
ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೂ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಂಬ ನೀಲಿ-ಹಸಿರು ಪಾಚಿಗಳು ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳ ಚಯಾಪಚಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಚಟುವಟಿಕೆ
೨.೪ ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಸುಮಾರು 2.4 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಭವಿಸಿದ 'ಮಹಾ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ ಘಟನೆ' ಮತ್ತು 550 ರಿಂದ 800 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಭವಿಸಿದ 'ನವಪ್ರೊಟೆರೊಜೋಯಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ ಘಟನೆ'ಗೆ ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ
ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಭೌತಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವನದ ಅಣು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಯನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಗರ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅರ್ಜುನ್ ಚೆನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರುವುದು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.