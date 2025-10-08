- Home
- Chanakya Quotes: ಇಂತಹವರ ಮುಂದೆ ಮೂರ್ಖರಂತೆ ನಟಿಸಿ..ಅವ್ರಿಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಪಕ್ಕಾ
ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಡಿ
ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನೂ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಚಿಂತನಶೀಲರಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೂರ್ಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅಥವಾ ಮೂರ್ಖನಂತೆ ವರ್ತಿಸುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕ. ಆದರೆ ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೂರ್ಖರಾಗಿರುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಚಾಣಕ್ಯನ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಯಾವ ಜನರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಮರೆಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೂರ್ಖರಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ..
ಶತ್ರುಗಳ ಮುಂದೆ
ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಿಗೇ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಪ್ರಭಾವಿ ಜನರ ಮುಂದೆ
ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಖರಾಗಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಹಿತಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ ಹಾನಿಕಾರಕ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮೂರ್ಖನಂತೆ ನಟಿಸಿ ಮೌನವಾಗಿರುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ದುರಾಸೆ ಅಥವಾ ಕುತಂತ್ರಿ ಜನರ ಮುಂದೆ
ದುರಾಸೆ ಮತ್ತು ಕುತಂತ್ರಿ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇತರರ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಅವರನ್ನು ಮೀರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಜಾಗರೂಕರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೂರ್ಖರಂತೆ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಅವರ ಕುತಂತ್ರವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಮೌನವಾಗಿರುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.