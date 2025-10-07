ಈ 5 ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ..ಗೌರವ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದ್ಯಾವುದೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಉಳಿಯಲ್ಲ!
Chanakya Niti: ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಪುಸ್ತಕ ಜೀವನ, ರಾಜಕೀಯ, ಸಮಾಜ, ಸಂಪತ್ತು, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಡೇಂಜರ್ ಎಂದು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಜೀವನದ ಆಳವಾದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಇನ್ನೂ ಜನರ ಜೀವನದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಅಥವಾ ಉಳಿಯುವುದು ಡೇಂಜರ್ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿರುವ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ನಾವು ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಗೌರವವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ
ಚಾಣಕ್ಯ "ಗೌರವವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬೇಡ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕ್ರಮೇಣ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ . ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಗೌರವ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಆ ಸ್ಥಳ ನಿಮ್ಮದಲ್ಲ. ಗೌರವವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಬಲಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸಬೇಡಿ.
ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಜ್ಞಾನವೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು ವ್ಯರ್ಥ, ಏಕೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಗತಿ ಅಸಾಧ್ಯ. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡದ ಕಡೆ ಕತ್ತಲೆ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವಲ್ಲಿ
"ಜೀವನೋಪಾಯವಿಲ್ಲದಿರುವಲ್ಲಿ ಜೀವನವು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿರಳವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಬಿಡುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಎರಡೂ ಲಭ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಅರಳುತ್ತದೆ.
ಸಹವಾಸ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕೊರತೆ
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಸಹವಾಸದಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ನಂಬಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಜನರು ಇರುವ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಅಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕ್ರಮೇಣ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ.
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳ, ಸರಿಯಾದ ಸಹವಾಸ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಪರಿಸರವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಗೌರವ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿ... ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಅಡಗಿದೆ.