ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಸಿಮ್ಮರ್ ಡೇಟಿಂಗ್… Gen Z ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ರಿಲೇಶನ್’ಶಿಪ್ ಗುಟ್ಟು
ಈ Gen Z ಜನರಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ಮರ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಈಗ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಏನಿದು ಸಿಮ್ಮರ್ ಡೇಟಿಂಗ್? ಇದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಲಾಭ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೊಡೋಣ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಪರಸ್ಪರ ಡೇಟಿಂಗ್ (Dating)ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಿಲೇಶನ್’ಶಿಪ್ ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲವಾಗಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ, ಈಗ Gen Z ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನೂ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಒಳಿತಿಗಾಗಿಯೇ ಈಗಿನ ಜನರು ಸಿಮ್ಮರ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಈಗ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿಮ್ಮರ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಎಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ.
ಸಿಮ್ಮರ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಎಂದರೇನು?
ಇಂದಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಸಿಮ್ಮರ್ ಡೇಟಿಂಗ್ (simmer dating) ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ. ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ತಕ್ಷಣದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಈ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಿಮರ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಉತ್ತಮ. ಇದರಲ್ಲಿ, ನೀವು ಆರಾಮವಾಗಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆರಾಮವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ..
ಸಿಮ್ಮರ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಏಕೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ?
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ಮರ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಜನರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಮಯ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಂಧವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಮ್ಮರ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?
- ಇದು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ನಂತರವೂ ಒಂಟಿತನ ಅನುಭವಿಸದಿರಲು ಇದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಇದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಮ್ಮರ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ನ ಅನಾನುಕೂಲಗಳೇನು?
- ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತವೆ.
- ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಾಗ, ನೀವು ಪರಸ್ಪರರ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸಂಬಂಧವು ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತದೆ.
- ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.