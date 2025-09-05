- Home
- ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡೋದು 30 ನಿಮಿಷದ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಂತೆ!
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯು ನೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಒಂದು ವ್ಯಾಯಾಮದಂತೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯು ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮಗೆ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಸುತ್ತಲಿನ ಜನರನ್ನು ಸಹ ಸಂತೋಷವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು indikhabarlive ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗೆಳತಿ ಇದ್ದರೆ ಇತರ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯು ಸ್ವಭಾವತಃ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಣಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸಂವಹನದ ಕುರಿತಾದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯು ನೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಒಂದು ವ್ಯಾಯಾಮದಂತೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯು ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹುಡುಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ ಇದು ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನವು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಗೆಳತಿಯರಿದ್ದರೆ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉದ್ವೇಗವನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಆತಂಕದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಉದ್ವೇಗಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಹುಡುಗರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹುಡುಗಿಯರು ಹುಡುಗರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾವನಾತ್ಮಕರು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಹುಡುಗಿಯರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಮೆದುಳಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಬೌದ್ಧಿಕ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹುಡುಗಿಯರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹುಡುಗರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.