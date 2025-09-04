ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಈ ಸಾರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಯಾರ ಕಣ್ಣು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಬೀಳಲ್ಲ
5,000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಠ್ಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಅಸೂಯೆ, ಅಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಒಳನೋಟ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆ ಮತ್ತು ಅಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲಾತೀತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಬೋಧನೆಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ವಯಂ ಅರಿವು, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಗೀತೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಗೀಳಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಅಸೂಯೆ, ಅಭದ್ರತೆ ಎದ್ದುಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸು ಆಟವಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಮಾನವ ಭಾವನೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಕೀರ್ಣ. ಆದರೆ 5,000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಠ್ಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಅಸೂಯೆ, ಅಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಒಳನೋಟ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಥವಾ ಅಸೂಯೆಪಡುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ.
ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುರಿತು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಗೌರವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಕಹಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವಿಸಿ.
ಗೀತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.. ಕೋಪವು ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೋಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನಾಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಬರಲು ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡಬಾರದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹುಳಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಕೋಪವನ್ನು ದೂರವಿಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಗೀತಾ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿನ ಕಹಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಲಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.