ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಈ ಐದು ಪದವನ್ನ ಬಳಸಬೇಡಿ
ಐದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪದಗಳು
ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಥವರೇ ಆಗಲಿ ಹೆತ್ತವರು ಅವರನ್ನು ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಬಂಗಾರವಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೆಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ಪದಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಆಗ ಅವು ಅವರ ಕೋಮಲ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾದ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುವ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಐದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪದಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಹೇಗಿದ್ದೀಯಾ ನೋಡು
"ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಹುಡುಗನನ್ನು ನೋಡು, ನೀನು ಹೇಗಿದ್ದೀಯಾ ನೋಡು" ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಸಸಿಯನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಚಿವುಟುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವೂ ಅದ್ಭುತ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೃಷ್ಟಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿವೆ. ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಅವರು ನಿರಂತರ ಅಭದ್ರತೆಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರಂತೆ ಆಗಲು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಮಾತಾಡೋದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಲಿಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು "ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ" ಅಂದಾಗ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಗದರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಅವರು ಮೌನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಿ, ಆದರೆ ಅವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿ.
ನಿಮಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ?
ಈ ಪದ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಅತೃಪ್ತಿಕರ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗ ಅಮೂಲ್ಯವಾದುದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಾಲದಂತೆ ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಷರತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ.
ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದಿರುವುದು
ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಪಂಚ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು, ಅವರ ಭಾವನೆಗಳು ವಿಶಾಲವಾಗಿವೆ. ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬಹುದು. ನೀವು ಅವರ ಅಳು ಮತ್ತು ನೋವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದಾಗ, "ನನ್ನ ನೋವನ್ನು ಯಾರೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳಗೆ ನಿಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ.
ಒತ್ತಡ, ಒತ್ತಡ
ಪೋಷಕರಾದ ನಾವು ನಮಗೆ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳ ಭಾರವನ್ನು ಅವರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಯಂತ್ರಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವಿಫಲವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅವರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿ.